Møter kritikk: – Det er nok først og fremst pengene som rår

Da Rosenborg valgte å lytte til fansen og ikke dra til Dubai, sa sportslig leder Stig Inge Bjørnebye at de hadde «undervurdert den form for reaksjoner til fordel for sportslige vurderinger». Molde-leder Øystein Neerland mente da at RBK fikk i overkant urettferdig kritikk.

– Straks fotballaget skal dit, får dette stor oppmerksomhet, og kortet med menneskerettigheter blir dratt frem. Jeg tror ikke vi løser noe med å ikke reise til land som har et regime som dette, sa Neerland overfor Eurosport.

– Brikker i en plan

Egenæs i Amnesty mener at storklubber har en makt som de sjelden velger å benytte seg av. Signaleffekten ville vært stor om en klubb som United hadde knyttet neven, mener generalsekretæren.

– Det er med tungt hjerte jeg sier dette om klubben i mitt hjerte, men i Manchester United som i de fleste, om ikke alle klubber av den størrelsen, er det nok først og fremst pengene som rår. Woodward (United-direktøren journ.anm) og hans økonomiske vurderinger og inngåelse av samarbeid og sponsoravtaler er nok det avgjørende i situasjoner som denne. Det er langt fra sikkert at manageren, særlig en vikar, har noe særlig innflytelse vil jeg tro, sier Egenæs.

De senere årene har man sett stadig flere store idrettsarrangement finne sted i regionen - nærmere bestemt Qatar. Blant dem er sykkel-VM, håndball-VM og det kommende VM i fotball.

– Idretten, enten det er store klubber som Manchester United, eller det er de enda større idrettsorganisasjonene som FIFA, IOC o.l. har mye større muligheter til innflytelse enn det de er villige til å bruke. De er viktige brikker i en rekke problematiske staters plan for å pusse på sitt omdømme. Disse aktørene burde vurdere om de er villige til å gi ofte autoritære og brutale stater sin indirekte støtte, gjennom å legge treningsleire, arrangementer o.l. hos dem, sier Egenæs.