Den berømte TV-kokken Gordon Ramsay (52), som har fire barn sammen med kona Tana, venter sitt femte barn, ifølge en video som ble lagt ut på Instagram nyttårsaften.

De fire barna ønsket først et godt nytt år, før moren Tana viste frem en voksende mage.

Under videoen skriver stjernekokken, som blant annet er kjent fra TV-serien «Hell's Kitchen» og har mottatt 12 Michelinstjerner:

– Spennende nyheter. Godt nytt år fra familien Ramsay.



Den gode nyheten kommer bare få dager etter at Gordon og Tana Ramsay feiret 22 år som rette ektefolk, ifølge Se og Hør.

Paret opplevde en tøff tid da de i 2016 mistet en gutt etter en spontanabort i femte måned. I et facebookinnlegg den gang takket de for støtten fra nære og kjære.

– Tana og jeg vil takke dere så mye for deres støtte i disse ukene. Vi hadde en forferdelig helg hvor Tana dessverre spontanaborterte vår sønn etter fem måneder. Vi er sammen og sørger som en familie, men vi ønsker å takke alle igjen for all deres fantastiske støtte og gode ønsker. Jeg vil spesielt sende en stor takk til det fantastiske teamet på Portland Hospital for alt de har gjort, skrev Ramsay.

Fra før har paret Megan på 21 år, tvillingene Holly og Jack på 19 år og Tilly på 14 år.