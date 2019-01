Dette kan gi deg akutt leversvikt

Etter nyttårsaften i fjor hadde Inger Kristine Rudskjær så dårlig plass i kjøleskapet at hun lot risrestene stå i kasserollen på kjøkkenbenken natta over, før hun spiste restene til middag neste dag. Det angret hun raskt på.

Inger Kristine Rudskjær ble skikkelig dårlig av nyttårsrestematen. Foto: Heidi Hegvik/Matkontrollen.

– Jeg fikk ikke en vanlig magesyke, jeg skjønte fort at det var noe mer alvorlig. Jeg opplevde det som en eksplosjon i hele kroppen. Jeg besvimte på badet, og våkna først da sønnen min prøvde å få kontakt med meg, sier Rudskjær til Matkontrollen.

Hun fikk mest sannsynlig en forgiftning i kroppen av risrestene hun spiste. Ris og pasta kan nemlig være ekstra skummelt å spise om restene har blitt oppbevart feil.

Hjelper ikke å varme det opp

– I risen er det alltid noe som heter sporer. Disse overlever koking, og blir til levende bakterier når de kjøles ned igjen etter å ha blitt kokt. De vokser opp, og lager giftstoffer, sier Per Einar Granum, professor ved Veterinærhøyskolen.

Det hjelper ikke å varme opp ris eller pasta som først har utviklet giftstoffer i seg.

– Dette giftstoffet er faktisk varmestabilt. Det tåler omtrent alt mulig av det vi kan behandle det med, sier Granum til Matkontrollen.

Får du det i deg kan du bli skikkelig dårlig.

– I heldigste fall får du oppkast, og ikke noe annet. Men hvis du har fått høye nok doser kan du faktisk få akutt leversvikt, sier Granum.

Folk har for varme kjøleskap

Hvert år dør 5000 mennesker i Europa av matforgiftning. På Nofima i Ås er de med på et stort forskningsprosjekt som blant annet undersøker hvordan vanlige folk behandler mat hjemme. For at middagsrestene ikke skal bli dårlige må de kjappest mulig inn i kjøleskapet.

– Maten kan ligge på benken for å avkjøle seg, men maks i to-tre timer, sier Solveig Langsrud, seniorforsker i Nofima.

Ett av problemene er at folk har gjennomsnittlig alt for høy kjøleskapstemperatur.

– De fleste vet jo at matrester må inn i kjøleskapet. Men i Norge har vi for høy temperatur der. Temperaturen skal helst ligge på mellom to og fire grader, men gjennomsnittlig har vi seks grader i kjøleskapet, sier Solveig Langsrud.

Matrestene kan holde seg en uke

Har du kaldt nok kjøleskap kan middagsrestene holde seg lenger enn du kanskje tror.

– Hvis maten har vært ordentlig kokt opp, raskt kjølt ned og kjøleskapet er kaldt nok, kan restene dine ligge i kjøleskapet i en ukes tid, eller til muggen kommer, sier Langsrud til Matkontrollen.