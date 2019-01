Tviler på at Manchester United kan få Pochettino

Ole Gunnar Solskjær ble hentet inn som José Mourinhos erstatter, men samtidig startet arbeidet med å finne den neste permanente Manchester United-manageren.

Mauricio Pochettino er førstevalget, ifølge avisen The Telegraph. Manchester United skal være klare til å betale en rekordstor sum for å få tak i Tottenham-manageren.

Pochettino har også vært koblet til Real Madrid. Da Zinedine Zidane trakk seg etter forrige sesong, ble Pochettino nevnt, men han hadde nettopp skrevet ny kontrakt.

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller tror Manchester United må lete andre steder enn i Tottenham på jakt etter ny manager.

– Jeg tror fremtiden hans på kort sikt – la oss si to-tre år – ligger i Tottenham. Det er ikke godt å si og man vet aldri, og blir han fristet av enten Real Madrid eller Manchester United, er det ikke merkelig. Jeg har en følelse av at han vil fullføre prosjektet i Tottenham ordentlig. Hvis han er ferdig i Tottenham, etterlater han klubben i en strålende posisjon. Det kan gå litt bedre, og det er et trofé, men hvis han ikke så veldig mye bedre, sier Stamsø-Møller.

På en pressekonferanse i desember ble journalistene nektet å spørre Pochettino om hvordan han stiller seg til jobben i Manchester United.

Mer makt i Tottenham

Tottenham kjøpte ingen nye spillere før inneværende sesongen. TV 2s fotballekspert Trevor Morley mener Pochettino har en sterkere posisjon i egen klubb med all interessen fra andre klubber.

– Spillerne hans har vært så lojale at han føler den samme lojaliteten. Tar du Manchester United, tenker han trolig at han har et bedre lag der han allerede er. Nå får han makt på overgangsmarkedet. Stadion koster en formue, men han har mer makt inn mot Daniel Levy (klubbeier) nå. Han kan si: «Gjør meg fornøyd, kjøp én spiller eller to, så skal jeg bringe gode tider», sier Morley.

Pochettino trenger ikke haste med å reise videre, mener Stamsø-Møller.

– Jeg tror nesten uansett hva han gjør på kort sikt, så har han muligheten til å gå til en stor jobb senere. Hvorfor skal han gå nå? Det er et skjebneår og de flytter inn på nytt stadion, sier TV 2-eksperten, og fortsetter:

– Jeg tror han er veldig hypp på å være med og han har et nydelig lag. Det kostet så dyrt med en dårlig omgang mot Wolverhampton. Det sier noe om hvor vanskelig det er å vinne Premier League. Ser vi bort fra det, har Tottenham gjort det veldig bra i vinter, sier Stamsø-Møller.