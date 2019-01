– Vi må derfor spørre: Er det for vanskelig å få barn tidlig? Vi må legge godt til rette for å få barn i studietiden og tidlig i karrièren.

– Vi sørger med dere

Solbergs sa at hennes mål er at vi skal overlate samfunnet til neste generasjon i like god stand som vi fikk det i – et bærekraftig velferdssamfunn, som inkluderer flere, unngår at grupper blir stående på utsiden, som tar vare på klima og miljø.

Så beveget hun seg utover Norges grenser: norske barn er privilegerte sammenlignet med mange barn i andre land som ikke får utdanning, og som vokser opp i krig og konflikt.

– Mange nordmenn jobber engasjert med dette utenfor Norge. Bistandsarbeidere arbeider for utvikling og økt rettferdighet. Personell i Forsvaret for sikkerhet og demokrati, sa Solberg, og fortsetter:

Etter 22. juli vet vi så altfor godt hvilken smerte terror kan utløse. Erna Solberg

– Dessverre er det stadig behov for væpnet innsats i kampen mot terror. Det fikk vi en påminnelse om like før jul. Da mottok vi nyheten om at islamistisk terror hadde rammet to unge kvinner på en feig og hensynsløs måte i Marokko. Denne julehøytiden har venner og familie i Danmark og Norge sårt savnet to flotte, unge mennesker med livene foran seg. Vi sørger med dere, og tenker mye på dere. Etter 22. juli vet vi så altfor godt hvilken smerte terror kan utløse.

​Gjennom utvikling og stor internasjonal militær innsats skal terroristene bekjempes med bidrag fra norske soldater, understreket Solberg.

– Jeg vil hilse spesielt til dere, og til bistandsarbeidere og nordmenn ellers på jobb i utlandet, og takke for innsatsen. Dere er et forbilde for barna deres og for oss alle. Jeg vil også takke vår kjære kongefamilie. Også i år har de gjort en imponerende innsats for Norge. [...] Slik er de et eksempel for oss alle og en påminnelse om at vårt samfunn bare er til låns fra våre barn. Det er barna som skal føre vårt samfunn videre. Godt nytt år!