Signaler fra romsonden New Horizons bekrefter at den var i god behold etter at den tirsdag passerte stein- og isklumpen Ultima Thule, det fjerneste objektet som noen gang er forsøkt utforsket i vårt solsystem.

NASA opplyser at sonden har sendt signaler tilbake til Jorden etter passeringen av Ultima Thule, melder BBC.

Signalene som ble sendt fra sonden, brukte om lag ti timer på å nå frem til NASAs kontrollsenter i USA.​

Applausen brøt ut da signalene ble mottatt, skriver The Guardian. De neste månedene vil romsonden sende bilder og andre observasjoner til kontrollsenteret.

Skutt opp i 2005

Ultima Thule betyr «forbi den kjente verden», og befinner seg i Kuiperbeltet, som ligger i ytterkanten av Solsystemet.

Ultima Thule ble oppdaget av Hubble-teleskopet først i 2014, og er det mest avsidesliggende objektet som noen gang er utforsket.

I tillegg er det også potensielt det mest primitive objektet som noen gang er utforsket. NASA tror Ultima Thule stammer fra Solsystemets tidligste dager.

Sonden, som ble skutt opp i 2005, passerte Ultima Thule klokken 06.33 norsk tid første nyttårsdag, opplyser Alice Bowman, prosjektleder for New Horizons-ekspedisjonen.

New Horizons passerte Ultima Thule om lag 6,4 milliarder kilometer fra Jorden. (TV 2/NTB)