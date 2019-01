Japaneren Ryoyu Kobayashi herjer videre i hoppbakken, og vant som han ville i den legendariske bakken i Garmisch Partenkirchen. De norske gutta hadde en dag på det jevne, med Halvor Egner Granerud som bestemann på 9.plass.

– Jeg skal jo ikke være beste nordmann på en niende plass. Det er kjedelig at vi ikke har noen på pallen. Samtidig så er jeg jo egoist. Så jeg må si meg meget fornøyd med dagen.

– Er det første gang du er beste nordmann i et verdenscuprenn?

– Jeg vet ikke, men jeg tror det, smiler han.

Skuffet Stjernen

Andreas Stjernen lå meget godt an i sammendraget etter første rennet i Oberstdorf. Men i Garmisch tapte han solid terreng med over 20 poeng til både Kobayashi og Marcus Eisenbichler med sin tiendeplass.

– Det er klart det er litt kjipt når man er med og kjemper. Men jeg får i alle fall til ett bra hopp, så det er ikke helt krise. Jeg er fortsatt med å kjempe om en pallplass, sier Stjernen.

Alexander Stöckl var også en skuffet mann etter rennet.

– Det er ikke bra nok, men samtidig gjør Granerud et bra renn. Både Johansson og Forfang er veldig uheldige med forholdene i første omgang. Begge gjør teknisk gode hopp, men blir offer for vinden. Fannemel er OK og nærmer seg topp ti med små skritt, og Stjernen har også ett bra hopp, så det er lyspunkter likevel, sier Stöckl.

Stjernefall

Også Østerrike opplevde en stor nedtur da Stefan Kraft røyk ut av rennet etter én omgang. Den tidligere hoppukevinneren gikk dermed fra pallen i Oberstdorf, til 49. plass på to dager.

Til sammenligning kom ikke Halvor Egner Granerud til rennet i Oberstdorf. I dag var han topp ti.

– Hvorfor er det så store svingninger. Det er ikke lett å forstå?

– Det er mange som sliter. Kraft er et godt eksempel på det. Bortsett fra Kobayashi så har vi stort sett hatt forskjellige utøvere på pallen hele sesongen. Jeg tror det skyldes nye regler for vekt og utstyr. Jeg er ikke sikker, men tror det, sier Stöckl.

Stöckl har vunnet flere VM-gull, OL-gull, og verdenscupen sammelagt som norsk trener. Hoppuka har han aldri vært med på å vinne.

– Hoppuka er blitt din nemesis. Er det en forbannelse?

– Nei, det er ingen forbannelse. Bare et bevis på at det er ekstremt vanskelig å vinne. Tyskernes trener har også hatt ansvaret i ti år, og de har heller ikke vunnet sammenlagt. Så det er ikke lett.