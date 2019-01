Arsenal slo tilbake med lekkert angrepsspill

Arsenal slo tilbake etter braktapet for ligaleder Liverpool. Lekkert offensiv fotball fikset årets første Arsenal-seier på Emirates Stadium.

Fulham skapte spenning med et kvarter igjen å spille, men Arsenal lekte seg til tider offensivt og fikk to scoringer på tampen som sørget for 4-1-seier for Unai Emery og Arsenal.

– Når Fulham fikk 1-2-scoringen hadde de en sjanse, men alt i alt en veldig komfortabel seier for Arsenal. Det er bra at de får spillerne tilbake på scoringslisten og at begge spissene scorer. Dette var tre viktige poeng, sier TV 2-ekspert Trevor Morley.

Arsenal tar viktige poeng i kampen om topp-fireplassering og ligger to poeng bak Chelsea, som møter Southampton onsdag.

– Vi tok oss sammen på trening (etter Liverpool-tapet jou.anm) og i dag viste vi at vi spilte med selvtillit. Vi ønsker at motstanderne skal være redde når de kommer til Emirates, sa Arsenal-vingen Alex Iwobi til Sky Sports etter kampen.

Fulham nær ved å sjokkere

Fulham skaper en stor sjanse etter 20 minutter på Emirates. André Schürrle svinger ballen inn på bakerste der Ryan Sessegnon kommer helt alene, men unggutten bommer på ballen.

Få minutter senere er det hjemmelaget sin tur og Alex Iwobi finner Granit Xhaka som har løpt seg helt fri inne i feltet. Sveitseren demper ballen og toucher ballen elegant forbi Sergio Rico i Fulham-buret. Det var 26-åringens første mål innenfor sekstenmeteren i Premier League.

Arsenal kunne ledet med mer, for etter 33 minutter spiller hjemmelaget seg til en stor mulighet. Sead Kolisnac får ballen etter en hælflikk fra Iwobi, bosnieren spiller Xhaka i god posisjon, men denne gang redder Rico sveitserens forsøk.

Pierre-Emererick Aubameyang var også nær scoring før hvilen, med en heading like utenfor stolpen. Spisskollega Alexandre Lacazette hadde også muligheten til å øke ledelsen, men avslutning fra skrå vinkel ble for lett for Sergio Rico i Fulham-målet.

Arsenal fortsette i samme spor

Bortelaget prøver å skape en utligning i starten av andre omgangen, men det begynner å ligne det som skjedde før pausen. Arsenal tar kontroll over kampen og etter 54 minutter viser Arsenal seg fra sin beste side.

Det begynner med at Kolisinac og Aubameyang kombinerer ute på venstresiden før de skrur opp tempoet. Ballen spilles til Iwobi som spiller tilbake til Aubameyang, som igjen spiller Kolisinac som så finner Lacazette fremfor mål. Fulham henger ikke med og franskmannen er sikker fra kloss hold. 2-0 til Arsenal. Det var Lacazettes første scoring i Premier League siden 2. desember.