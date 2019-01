– Julen har ikke vært hyggelig. Vi i familien har grått hver dag siden vi fikk nyheten, forteller Silke Vesterager Jespersen (22) til TV 2.

Mandag 17. desember ble storesøsteren hennes, Louisa Vesterager Jespersen (24) og hennes norske venninne Maren Ueland (28), drept på en særdeles brutal måte mens de var på ferie i Atlasfjellene i Marokko.

De to kvinnene ble tilsynelatende tilfeldige ofre for voldelige IS-sympatisører.

Ifølge flere marokkanske medier er totalt 15 personer pågrepet i saken. De er siktet for å ha begått en terrorhandling, dette inkluderer å danne en gruppe for å forberede og utføre terrorangrep, samt overlagt drap.

Tre av de mistenkte er også siktet for å ha oppfordret andre til å begå terrorhandlinger.

Minst fire av de siktede skal ha tilhørt terrorgruppen IS, men ingen av de skal ha hatt kontakt med deres medlemmer i Syria og Irak, ifølge Marokkos antiterror-sjef Abdelhak Khiam.

Har fått detaljert informasjon

Louisa Vesterager Jespersens lillesøster, Silke, forteller til TV 2 at de har fått informasjon om hendelsesforløpet og hvordan drapene skjedde.

– Vi har fått vite at begge ble halshugget og at det skjedde på en veldig brutal måte. Familien har også fått vite om pågripelsene som har skjedd i etterkant, forteller hun.

Deler av drapshandlingen er fanget på en video som er undersøkt av politi i Norge, Danmark og Marokko. Ekspertene som har sett videoen finner ingen grunn til å mene at den er falsk.

Filmen ble spredt på nettet i høy fart. Blant de som har fått videoen tilsendt er de avdødes pårørende og statsminister Erna Solberg.

– Jeg har ikke sett videoen, og jeg kommer heller aldri til å gjøre det. Jeg vil ikke se drapet på min egen søster, sier Jespersen.

– Motbydelig og uhyggelig

– Hva synes du om at videoen er blitt spredt på Internett?

– Det er veldig motbydelig og uhyggelig. Jeg forstår ikke hvorfor noen gjør dette. Det sårer meg og familien min veldig, sier hun.

Jespersen er glad for at marokkansk politi har pågrepet flere personer i saken. 22-åringen sier at hun kjenner på et sinne overfor de som tok livet av søsteren hennes.

– Jeg håper de får dødsstraff og at de må lide, sier Jespersen.

I tiden fremover forsøker lillesøsteren og familien å ta en dag av gangen. Hun forteller at de får profesjonell oppfølging.

Bistandsadvokat for familien til norske Maren Ueland, Ragnar Falck Paulsen, er gjort kjent med at Louisa Vesterager Jespersens lillesøster har uttalt seg til TV 2, men ønsker ikke å kommentere 22-åringens utsagn.

Mandag opplyste bistandsadvokaten at han hadde videreformidlet resultatet av den foreløpige obduksjonsrapporten til Maren Uelands familie.

– Jeg klarer ikke å beskrive hvordan familien har det nå, men de klarer å fungere rent praktisk i sorgen, sa han til TV 2. ​