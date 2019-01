– Hva legger du i ganske fornøyd?

– Jeg mangler de siste 3-5 prosentene. Jeg får ingenting gratis. Jeg merker at syren kommer fort mot slutten. Det var ingen rå dag, sier Falla.

En som derimot hadde en rå dag, var Stina Nilsson. Svensken virker uslåelig i sprint for tiden. Østberg er ikke i tvil om hva Nilsson tenker når svensken ser de fem andre i finaleheatet.

– Hun tenker nok at hun tar oss lett. Hun har vært overlegen. Det er skikkelig imponerende å se på. Hun gjør alt rett og styrer feltet hele veien. Med selvtillit tar man oftere de riktige valgene, forteller Østberg.

De norske kvinnesprinterne har sakket akterut sammenlignet med de tøffeste utenlandske konkurrentene. Landslagstrener Rogn sier at Skiforbundet vurderer å gjøre tiltak for å nærme seg sprint-toppen igjen. Et mulig tiltak er å etablere et eget sprintlandslag for kvinner.

– Vi må vurdere det. Vi ser at mange på laget blir gradvis bedre på distanse og gradvis litt svakere på sprint. Det er noe vi må vurdere, men det tar vi når sesongen nærmer seg slutten, sier han mens Klæbo suser over målstreken bak ham.

– Vi trenger noen på jentesiden med de fartsressursene Klæbo har. Selv om vi øver, er det ikke lett å øve seg til de egenskapene der. Vi har noen på gang som kanskje kan vise sånne takter etter hvert, avslutter han.

Etter sprinten er Flugstad Østberg nummer to i sammendraget, ett sekund bak Jessica Diggins. Russiske Natalja Neprjajeva er nummer tre, 15 sekunder bak Diggins.