Fallende isklumper kan være livsfarlige om de treffer folk. Med omslaget til mildere vær øker faren for at snø og is løsner fra hustak, advarer operasjonsleder Tor Jøkling.

– Det er all grunn til å være obs ved væromslag. Gårdeiere må følge med og sikre bygg og fasader så det ikke faller snø og is på personer og kjøretøy på gaten, sier Jøkling til TV 2.

1. nyttårsdag var politi og brannvesen på plass i Tøyengata for å fjerne is fra en bygård. Mens brannfolkene tok i bruk stigebilen for å hakke bort isen, sikret politiet området for å hindre at folk kom for nære.

Egentlig er det gårdeiers ansvar å sikre bygningene, men når det er fare på ferde kan offentlige etater trå til.

– Det er nok ofte slik at noen ringer oss og sier at det ser ut som om det kan rase når som helst. Da kan vi ikke vente på at gårdeier tar affære, og brannvesenet er ofte behjelpelig med å kjøre opp stigen så de kan hakke ned isen, forklarer Tor Jøkling.