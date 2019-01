En plagsom skabbrev ble jaget bort etter at den hadde tatt seg helt opp i barnevognen med en sovende baby.

– Faren hørte rare lyder fra babycallen, og da han gikk ut så han en rev som sto på alle fire oppe i vogna, med bare haletippen som stakk ut, sier operasjonsleder i Finnmark politidistrikt, Svein Erik Jacobsen til TV 2.

– Fullstendig utsultet

Ifølge politiet viste reven lite frykt for mennesker.

– Det var en veldig ubehagelig situasjon foreldrene til barnet. Vi ønsker å få tak i viltnemda for å spore opp reven, for å avlive reven, sier politiet.

– I verste fall fryktet vi at den kunne forsøkt å dratt babyen ut av vogna. Den var fullstendig utsultet, sier Svein Erik Jacobsen.

Han har jobbet 37 år i politiet og aldri opplevd lignende.

– Svært aggressiv

TV 2 har vært i kontakt med barnefaren. Han forteller at han satt oppe i stua sammen med sin kone, og at de etter ti minutter hørte rare lyder fra babycalleren.

– Jeg gikk ned, og da så jeg en rev med hodet inn i vogna som angriper babyen min. Jeg prøvde å brøle til den og slo den i hodet med en stålbøtte, sier faren.

Ifølge han var reven svært aggressiv. Faren fikk etterhvert tak i vogna, og han fikk sønnen på ti måneder i sikkerhet.

– Jeg så at han hadde kloremerke på venstre kinn, og et merke som så ut som et bitemerke, sier han.

– Hvordan opplevdes denne situasjonen?

– Det var helt jævlig, og noe av det verste jeg har opplevd i hele mitt liv. Jeg tenker på hva som hadde skjedd om jeg hadde kommet 30 sekunder etter, sier han.

Foreldrene tok med barnet til legevakten. Etter forholdene står det bra til med gutten.

Politiet sier at de anbefaler andre med små barn og ikke la barna sove ute, slik situasjonen er nå.