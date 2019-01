Se sprintfinalen i videovinduet øverst!

Sprintløypen i Val Müstair fikk massiv kritikk etter at det ble kjent at det var lagt inn flere store pukler og et hopp i en utforkjøring.

– Det er bare tull å gjøre langrenn til noe det ikke er, sa TV 2s langrennekspert Petter Soleng Skinstad, som også var kritisk til at deltakernasjonene ikke ble informert.

Sprinttrener Arild Monsen var imidlertid ikke negativ og mente «det ikke var en stor sak».

Emil Iversen er full av begeistring etter å ha gått inn til femteplass.

– Det er rett og slett en dritkul løype. Det inneholder en vegg og skikkelig vanskelige svinger. De som mener kulene er skumle, har ikke stått mye på ski, sier han til TV 2.

– Det er mye mer skummelt å gå over veien. Det er ikke farlig i det hele tatt. Det er bare artig. Det er en dritkul sprintløype. Det var bra stemning og en kjempeartig dag. Dette var et veldig bra arrangement, fortsetter han.

Iversen var også positiv til løypen i forkant av tirsdagens sprint.

– Jeg vokste opp i en orgeltramp, så det passer meg utmerket med litt kuler her. Det ser jeg på som en fordel, så jeg gleder til å prøve meg. Det er lenge siden jeg prøvde meg på skileik, så det er på tide, sa han.

Stina Nilsson var fullstendig overlegen i kvinneklassen. Også hun var positiv.

– Det passer meg veldig bra med sånne løyper, veldig bratt bakke og høy høyde. Jeg var i bra slag, så det var lett å gå på ski i dag, sier hun til TV 2.

Onsdag går herrene 15 kilometer klassisk med fellesstart i Oberstdorf. Dagen etter går de 15 kilometer jaktstart med fri teknikk. Touren avsluttes med to etapper i Val di Fiemme, med finalen opp monsterbakken 6. januar