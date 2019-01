Karusellen brøt sammen klokken 20.30 nyttårsaften, mens åtte personer befant seg i den ene av attraksjonens to vogner 52 meter over bakken.

Tre voksne og fem tenåringer ble sittende hjelpeløse fast på attraksjonens høyeste punkt. Den yngste var 13 år, rapporterer franske medier ifølge nyhetsbyrået AP.

Først tirsdag morgen, mer enn åtte timer etter at karusellen stanset, var de åtte trygt nede på bakken igjen. Da hadde redningsmannskaper på et helikopter sørget for at alle fikk på hver sin redningsline. Deretter ble passasjerene heist ned til en brannstige.

I en pressemelding fra fornøyelsesparken Fête foraine de Rennes understrekes det at det ikke på noe tidspunkt var fare for sikkerheten til de uheldige gjestene som var om bord i kjempehusken «Bomber Maxxx».

– Feilen skyldtes at en ny mekanisk del sviktet, noe som gjorde det umulig å kjøre karusellen for å få passasjerene ned på normal måte, heter det i pressemeldingen.

Dramaet utspant seg i Rennes vest i Frankrike.