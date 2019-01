Til tross for at de har en svært lojal kundegruppe, er det ikke til å feie under teppet at Subaru-salget her hjemme har vært noe tregt de siste årene.

Grunnen er enkel. Vi nordmenn elsker biler med ledning. Enten i form av helt elektriske, eller ladbare hybrider. Dette har enn så lenge ikke Subaru kunnet tilby sine norske kunder.

Det å selge bare bensin- og dieselbiler i Norge i 2018, var ingen enkel oppgave, det fikk også Subaru-forhandlerne erfare. Naturlig nok mister man da markedsandeler i et marked hvor omtrent 50 prosent av salget er elektrifiserte biler.

Men nyheten om at Subaru også kommer med ladbare hybrider har lenge vært kjent. Tidligere kunne vi bekrefte at den kompakte SUV-en XV nå kommer i ladbar versjon. Den vi trolig være på plass hos norske Subaru-forhandlere som en svært etterlengtet nyhet i løpet av året vi nettopp har gått inn i.

Slik ser Subaru Forester ut i normal-utgave. Det er grunn til å tro at endringene ikke blir så store på hybriden, når den kommer.

Nå kommer Forester også

Nå har Subaru også sluppet det første bildet av en annen modell som vil komme som hybrid. Nemlig Forester, som er hakket større enn XV. En på mange måter kjent og kjær modell her i Norge. Den har vært på markedet helt siden 1997 og har vært en stor suksess for Subaru gjennom mange år. Ikke bare i Norge men også på hjemmemarkedet og ikke minst i USA hvor Subaru virkelig selger godt. Der er faktisk den japanske bilprodusenten større enn selveste VW.

Bilen på bildet over er et STI-konsept. Det vi si en sporty variant som er vist hjemme i Japan. Den ser ganske grom ut, men det er grunn til å tro at produksjonsvarianten blir noe mildere designmessig. Hva slags hybrid-system denne bilen har er fortsatt ukjent. Subaru holder kortene tett til brystet her. Noen spekulerer i om bilene vil få elektrisk bakhjulsdrift. På samme måte som på for eksempel Toyota RAV4 Hybrid. Det er på sett og vis en logisk tanke ettersom Toyota er inne på eiersiden hos Subaru med 16 prosent.

Samtidig sier en talsmann for Subaru, Dominick Infante, at det ikke er aktuelt med en så kalt mildhybrid. Grunnen skal være at Subarus kanskje viktigste kjerneverdi nettopp er den svært gode firehjulsdriften og at de ikke finner Toyota-systemet godt nok for å ivareta disse verdiene til forventningsfulle kunder. De som kjøper bilene nettopp på grunn av den unikt gode firehjulsdriften.

Endelig – her får Subaru en svært viktig bil:

Vi trolig gi salgsøkning

En hypotese, som absolutt er gangbar, er at Subaru i Forester i hybridutgave beholder en langsmontert boxer-motor, og at en elmotor blir plassert mellom bensinmotoren og resten av drivverket.

Etter alt å dømme blir også bilen ladbar, akkurat som den noe mindre Subaru XV som vi nevnte innledningsvis. Noe annet ville være veldig rart.

Ifølge ryktene skal disse bilene få en betydelig elektrisk rekkevidde. Da kan dette to-spannet bidra til at den norske importøren igjen selger rundt 3.000 biler årlig til trofaste kjøpere. Akkurat slik de har pleid å gjøre.

