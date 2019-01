Like før klokken 04 natt til tirsdag fikk nødetatene melding om brann på hyttefeltet i Bavallen på Voss.

Ikke lenge etter våknet Eli Gerd Osland av mannens rop. Han hadde bråvåknet da en ung kvinne dundret på vinduet deres, for å få dem til å komme seg vekk.

– Da vi kikket ut brant det kraftig i leilighetene like over oss. Og med den sterke vinden kom gnistene ned til oss, så vi hadde ikke annet valg enn å kaste på oss klær og komme oss ut, sier Osland til TV 2.

Hun og ektemannen hadde nyttårsbesøk av et vennepar fra Trondheim. De alle kom seg raskt ut av leiligheten og inn i bilen utenfor.

– Vinden blåste fra brannstedet og rett i mot oss, så glørne festet seg på klærne mens vi sprang. Det var skikkelig skummelt, sier Osland.

Kriseteam

Store styrker fra Voss, Granvin og Dale ble satt inn mot brannen, som var så kraftig at 88 personer måtte evakueres. Seks leiligheter ble totalskadd.

De fleste av dem er lokale beboere, de andre ferierende som eier hytter eller leiligheter og turister.

Seks leiligheter og en rekke biler ble totalskadd i brannen i hyttefeltet på Voss. Foto: Kristine Kjendalen

– Alle blir nå ivaretatt ved Fleischer's hotell. Der har Voss kommune satt ut kriseteam som bistår med psykososial støtte til dem som er direkte berørt. Voss Resort bidrar med materiell og praktisk tilrettelegging, sier operasjonsleder Tatjana Knappen i Vest politidistrikt.

Politiet tror de øvrige beboerne kan vende hjem tirsdag ettermiddag.

25 personer ble sendt til sykehus for legesjekk, men ingen ble innlagt.

– Var heldige

Når TV 2 snakker med Osland er hun og mannen på vei opp igjen til leiligheten, for å se på skadeomfanget. De var i starten redd for at også deres leilighet ville gå med i brannen, men de har vært heldige.

– Vår leilighet ble heldigvis ikke direkte berørt av flammehavet, men det kan være røyk- og skader etter glørne, sier hun.

Ifølge politiet skal brannen ha startet på et hustak, men dette er ikke avklart.

Brannvesenet driver nå med etterslukking og vil ha vakthold ved de nedbrente hyttene tirsdag.

Ambulanse kjørte inn i ras

Brannsjef på Voss, Geir Ove Pedersen, sier til TV 2 at dette var en svært dramatisk brann.

– Brannen var enormt energirik, og naturkreftene har ikke hjulpet oss. Ekstreme vindkast har gjort slukningarbeidet svært vanskelig, sier Pedersen.

Et steinras over E16 like ved Nakkagjeltunnelen mellom Bolstadøyri og Evanger skapte problemer for noen av ambulansene som rykket ut til Voss, skriver Bergensavisen.

– En ambulanse kjørte inn i raset, men ingen ble skadd. Det gikk bra med dem som var i bilen. En politibil skal også ha punktert i det samme området i forbindelse med raset, sier operasjonsleder Terje Magnussen i Vest politidistrikt.