Bruktbil handler ofte om å få mest mulig bil for pengene.

Det finnes veldig mye å velge mellom. Men om du skal holde deg under 150.000 kroner, anbefaler vi deg å ta en titt på VW Passat CC.

Disse begynner nå å bli seriøst rimelige. Vi har funnet en 2010-modell med ikke avskrekkende 144.000 kilometer på telleren, med prisantydning på 149.000 kroner.

Mange har kanskje knapt ofret Passat CC en tanke, men faktum er at den kan passe ypperlig for svært mange.

Folkelig alternativ

VW kastet seg på firedørscoupe-bølgen da de lanserte Passat CC. I essens en litt mer eksklusiv utgave av en vanlig Passat – med fallende taklinje og fire rammeløse dører. Rett og slett en "liksom-coupe", som skulle være et alternativ for de som ikke hadde råd til Mercedes CLS.

Prisene startet på rundt 375.000 kroner. Da fikk du 140 hk dieselmotor, forhjulstrekk og manuell girkasse.

Her blir Passat CC vist fram på bilutstilling for alle første gang i 2008. Ti år senere er bilen ikke lenger tilgjengelig på nybilmarkedet. Men brukt, derimot ... Foto: Geoff Robins

Firehjulsdrift og automatgir

Bilen vi har funnet har imidlertid mye mer å by på. Her er det 170 hesters dieselmotor, firehjulsdrift, DSG automatgir og en god porsjon ekstrautstyr. Inkludert er for eksempel både varme og kjøling i forsetene, takluke, adaptiv cruisecontroll (sjeldent den gangen), største navi og største lydanlegget, for å nevne noe.

Med denne motoren gjør den 0-100 km/t på 8,6 sekunder, og har et offisielt forbruk på 0,59 l/mil.

Ny ville denne kostet over 500.000 kroner – så her har det skjedd mye med prisen.

Det står i annonsen at bilen har full servicehistorikk, at den er velholdt og at det ble tatt oljeservice så sent som i oktober. Det følger også med nye sommerdekk.

Mye bil igjen

Her er det trolig mye bil igjen. Husk at du får det som for mange er en fullgod familiebil – mens den for andre er en stilig cruiser.

Sort lakk og med store felger, er slik mange vil ha det. Skinn får du imidlertid ikke - også er det dieselmotor. For noen er sistnevnte positivt, for andre en dealbreaker. Faksimile: Finn.no

Passat CC har ingen spesielle svakheter, så det du må se opp for er de vanlige tingene, som bremser og andre slitedeler, historikk og generell stand på bilen.

I Brooms bilguide er det eierne selv som forteller hvordan det er å eie bilen. Her får Passat CC 6,1 av 10 mulige poeng. Et problem som flere nevner, er sinkslipp og rust. Så det kan være smart å sjekke dette litt grundig.

Alt har en grunn

Det er for øvrig en grunn til at Passat CC er så billig. Det handler mye om at det er blitt en glemt bil. Etter en lansering med mye oppmerksomhet og skryt, stoppet det opp.

Etter hvert ble hele produksjonen stoppet, og nå er det Arteon som er firedørscoupeen i VW-familien.

I starten ble Passat CC også kun levert som fireseter. Det gjør naturligvis noe med de praktiske egenskapene.

I tillegg er dette en bil som i stor grad ble levert med dieselmotor, og det er som kjent ikke det hotteste akkurat nå. I alle fall ikke i dette segmentet.

Likevel: Til denne prisen ville vi absolutt tatt turen og kikket nærmere på denne sorte Passat CC-en.

Interiøret skiller seg i praksis veldig lite fra en "vanlig" Passat. Men i starten var Passat CC kun tilgjengelig med fire seter.

Om du skal ha en av markedets råeste firedørscoupeer, er bilen under et godt valg ...