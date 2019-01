Vegvesenets foreløpige tall viser at 83 menn og 25 kvinner omkom i trafikken i 2018.

Seks har mistet livet i desember-trafikken i år mot tolv i fjor, viser tallene fra Statens vegvesen.

– Selv om tendensen er at det er stadig tryggere på veiene, er dette langt mer enn tall og statistikk. Bak hver eneste ulykke er det en tragedie som rammer familie, venner, kolleger og lokalsamfunn, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Flest dødsulykker i 2018 har det vært i Trøndelag (10), Telemark (9), Hordaland (8), Rogaland (8) og Hedmark (8). Vestfold (3) og Finnmark (2) hadde færrest dødsulykker.

– Årsakene til dødsulykkene er flere og sammensatte. Men fortsatt ser vi en overrepresentasjon av godt voksne menn med for stor fart som omkommer i møte- og utforkjøringsulykker. Over halvparten av alle omkomne er menn over 45 år, sier Gustavsen.

61 av de trafikkdrepte omkom i personbil, 15 på motorsykkel eller moped, 13 som fotgjengere og åtte syklister.

– Vi er selvsagt glad for rekordlave tall. Men dette er ingen hvilepute. Hver eneste ulykke er en for mange, sier Gustavsen.

Norske veier har vært de tryggeste i Europa tre år på rad, og ser ut til å bli det i 2018 også. Antallet omkomne i trafikken har hatt en positiv trend siden 1970, da 560 ble drept på veiene.



Tar man med at dagens trafikkmengde er 3,4 ganger høyere, skulle hele 1.920 ha omkommet i trafikken dersom vi hadde hatt samme risiko som i 1970.