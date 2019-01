Heidi Weng (27) deiset i bakken under sprintkvartfinalen i Val Müstair. Dermed endte det som så lovende ut, med tårer og en skadet tommel.

– Jeg har så vondt i tommelen, men legen tror den ikke er brukket. Sannsynligvis er det en forstuing, så jeg får nok fortsette, sier Weng til TV 2.

Hun var fortvilet og ble trøstet i målområdet. Da hun falt skjedde det så fort at Weng selv ikke fikk med seg hva som skjedde.

– Jeg vet ikke selv. Vi hadde stor fart når vi kom bakfra. Det ble to i svingen og da gikk det ikke. Jeg håper bare at det går bedre. At det går over, sier Weng.

– Hva tenker du akkurat nå?

– Akkurat nå er jeg bare veldig lei meg, hvis den er brukket. Men den er ikke det, så da håper jeg at jeg får fortsette, sier Weng.

– Gjør jævlig vondt

Etter å ha fått summet seg litt lover hun å kjempe videre onsdag.

– Det gjør jævlig vondt, men jeg stiller i morgen selv om hånden er brukket!

Tommelskaden er imidlertid ekstra ubeleilig med tanke på onsdagens renn.

– Det er noe skit at det skal være klassisk i morgen. Da må du liksom holde rundt staven. Det vil seg ikke, sier Weng.

Da det gikk galt deiset Weng i bakken med sveitsiske Laurien van der Graaff.

– Det var vel Heidi som fikk skien oppå skien til van der Graaf, men det er vel vanskelig å gi noen skylden. Det er sånn som skjer, sier TV 2-ekspert Åge Skinstad.

27-åringen vant Tour de Ski de to foregående årene, men har i vinter hatt en trøblete sesongstart.

Nilsson overlegen

Finalen i Val Müstair ble en maktdemonstrasjon for Stina Nilsson, som utklasset konkurrentene og vant fullstendig overlegent.

Amerikanerne Sophie Caldwell og Jessica Diggins tok de øvrige pallplassene, mens Ingvild Flugstad Østberg ble nummer fire og sikret seg 46 viktige bonussekunder.

– Jeg er kjempefornøyd med dagen. Jeg hadde følelsen og beina til å komme på pallen, følte jeg, men jeg gjorde jo ikke det. Men det var min første finale i år og på en stund, sier en fornøyd Østberg til TV 2.

Maiken Caspersen Falla ble nummer fem og Lotta Udnes Weng nummer seks.

Artikkelen oppdateres!