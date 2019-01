En av markedets dyreste og mest brutale SUVer kommer fra Mercedes – og heter Geländewagen, eller G-klasse.

Helt i den andre enden av det etterhvert rikfoldige SUV-universet finner vi en av de minste aktørene: Suzuki Jimny. Her snakker vi en svært kompakt, rimelig priset og beskjeden offroader.

Den ble ny i fjor – etter at forgjengeren hadde vært på markedet i 20 år. Med unntak av nevnte G-wagen og et par andre modeller, hører det til sjeldenhetene at en bilmodell får leve så lenge uten å bli erstattet av en ny generasjon.

Men at både Jimny og G-wagen er kapable offroadere og at begge ble fornyet etter lang tid i 2018, er også så langt likheten strekker seg.

I alle fall sånn i utgangspunktet. Men nå finnes det en omfattende stylingpakke som kan gi selv Jimny en liten smak av million-SUV.

Suzuki-Jeepen begynner å bli sjeldne saker ​

I utgangspunktet er Jimny en søt liten bil.

Morsomt utgangspunkt

Vi må innrømme at vi har en forkjærlighet for Jimny. Vi har dessverre ikke fått kjøre den nye utgaven enda, men alt tyder på at denne følger opp det vi satte pris på med forgjengeren: Nemlig seriøst gode offroad-egenskaper, en god dose sjarm og en pris som gjør den tilgjengelig for mange.

Akkurat det siste er i alle fall sant i alle markeder ellers i verden. I Norge er det foreløpig ikke bestemt om importøren skal ta inn bilen. Og gjør de det, vil nok dessverre vårt avgiftssystem sørge for at den er langt unna så gunstig som i de andre markedene rundt om i verden.

Denne er som en hytte uten vann og strøm ​

Populær

At det er mange andre som også liker det konseptet Jimny har å by på, er det ingen tvil om. Suzuki har allerede hendene fulle med å skaffe nok biler til kjøpere verden over.

Kanskje vil enda flere ønske seg bilen, når de kan få den til å se ut som på bildene i denne saken. Stylingpakken er det tyske Wald som står for – og de kaller like godt den vesle tøffingen sin for Black Bison Edition.

Det er ingen tvil om at betegnelsen passer. For selv om den er liten, får den en helt annen framtoning etter at Wald har fått gyve løs på den.

Her kan du lese mer om nye Suzuki Jimny

Med denne i garasjen, kan du ha en skikkelig barsk liten morobil å leke deg med – som ser dyrere ut enn den faktisk er ...

Barskere

Foran merker man raskt en helt redesignet frontfanger, et nytt og svulmende panser og LED-lys på taket. Barske skjermbreddere, ny takspoiler (neppe all verdens funksjon her), digre (i alle fall på denne bilen) offroad-dekk og sorte detaljer i stedet for krom er også på plass.

Ja, det er kanskje "over the top", men vi liker det. Rekk opp hånda, de som gjerne skulle hatt denne stående i garasjen!

Det står ingenting om man har gjort noe med motoren. Mest trolig snakker vi dermed om en 1,5-liters 4-sylindret bensinmotor på 100 hk.

Denne tar deg rett tilbake til 80-tallet ​

Ett stort problem

Nå har vi tatt med mye positivt om Jimny. Men det er ett problem med denne bilen. Og det er dessverre nesten altoverskyggende: I forbindelse med den omfattende krasjtestingen gjort hos Euro NCAP, endte Jimny opp med svært skuffende tre stjerner.

I 2019 er det langt unna å være godkjent.

Men som en hobbybil som kan tas ut på tur i ulendt terreng, ja, takk!

PS: Om du fikk lyst på en Jimny nå, så kan du jo sjekke ut bruktmarkedet. Her er det litt forskjellig å velge mellom. Og prisene starter på rundt 20.000 kroner.

Her er utsikten fra førersetet i en Jimny. Om dette også er annerledes i Wald-utaven vet vi ikke.

Nå er det helt slutt for denne bilen

Skal du virkelig skille deg ut – og har mye penger å rutte med – kan denne være et alternativ: