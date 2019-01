Se Tour de Ski-sprinten fra Val Müstair på TV 2 og Sumo nå!

Ingvild Flugstad Østberg var raskest av de norske i prologen til «sjokksprinten» i Val Müstair. Stina Nilsson er favoritt til å vinne Tour de Skis 3. etappe.

Nilsson vant kvalifiseringen 1,16 sekund foran Østberg. Svensken er i superslag og blir vanskelig å stoppe om hun unngår fall i utslagsrundene. Lørdag åpnet hun touren med en suveren sprintseier.

Også prologtider teller i sammendraget. For Østberg blir 2.-plassen god å ha med seg videre. Gjøvik-jenta er nummer tre og 28,3 sekunder bak Natalja Neprjajeva etter tre av sju Tour de Ski-etapper.

Maiken Caspersen Falla var nest raskest av de norske løperne. Hun havnet på 9.-plass og var 4,98 sekunder bak Nilsson. Gjerdrum-jenta håper på en bedre sprint enn den hun presterte i Toblach sist. Da ble hun slått ut i semifinalen.



Heidi Weng videre



Falla har vunnet sprintcupen de tre siste årene, men venter fortsatt på sesongens første verdenscuptriumf.

Også Lotta Udnes Weng, Astrid Uhrenholdt Jacobsen (Heming) og Tiril Udnes er videre til kvartfinale. Det samme er Mari Eide, Kari Øyre Slind og Heidi Weng. Sistnevnte fikk en stor opptur med 5.-plassen på søndagens 10 kilometer etter en trøblete sesong. Nå kan de to siste års Tour de Ski-vinner også glede seg over kvartfinaleplass.

To norske løpere må se utslagsrundene fra sidelinjen. Anna Svendsen og Silje Øyre Slind greide ikke å bli blant de 30 beste.



«Skicrossløype»



Tirsdagens sprint er lengre og langt mer krevende enn den som åpnet Tour de Ski i Toblach sist lørdag. I forkant av sprintetappen har innlagte kuler og et hopp vært det store samtaleemnet.

Mange har reagert på at den sveitsiske arrangøren har eksperimentert og laget en løype flere mener minner mer om skicross enn langrenn. På det rette strekket mot siste sving kan løperne velge mellom to spor, som inneholder ulike varianter av store kuler. I en bratt utforkjøring er det dessuten et hopp.

Norges sprinttrener Arild Monsen tok derimot oppstyret med knusende ro da han mandag kommenterte saken.

– Dette er helt greit, og bør bare bli moro. Jeg ser ikke noe skummelt med det. Det er mye skumlere med skarpe utforkjøringer og isete svinger som vi møter ofte ellers, sa han til NRK.

