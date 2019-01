Lørdag var tidligere Manchester United-manager Sir Alex Ferguson (77) tilbake på klubbens treningsfelt.

Ifølge BBC var det første gang han var på Carrington siden han ble innlagt på sykehus med hjerneblødning.

– Jeg har snakket med ham løpet av den siste uken, men jeg har jobbet med ham i 15 år. Han har selvsagt påvirket meg mer på de 15 årene enn han gjorde forrige uke, sier Solskjær til manutd.com.

– Oppmuntret oss

Det var dagen før 4-1-seieren hjemme mot Bournemouth at Ferguson besøkte Carrington.

– Vi har hatt noen fine samtaler sammen med staben. Han har oppmuntret oss. Han vet at de som jobber her er Manchester United tvers gjennom. Han vet at vi kommer til å gjøre alt vi kan, til det siste sekundet vi er her. Vi kommer til å gjøre alt vi kan for oss, og for å få Manchester United til å gjøre det så godt vi kan, sier Solskjær.

Skotten var aldri tilstede under treningsøkter da David Moyes og Louis van Gaal ledet klubben, men ble invitert tilbake av José Mourinho.

Ole Gunnar Solskjær har fått en drømmestart i klubben, med seier i sine tre første kamper. Onsdag er det duket for bortekamp mot Newcastle, en kamp han tror blir langt tøffere enn de foregående.

– Jeg vil at Manchester United skal se slik ut mens jeg er her. Vi får selvsagt tøffere tester enn dette. Newcastle blir noe annet, fordi det er på bortebane. Jeg har aldri likt å dra opp dit, selv om det det var én kamp vi gjorde det - 6-2-kampen (seier i 2003), sier Solskjær.

– Nødt til å holde nullen

Han har en klar utfordring til Manchester United-spillerne: De må klare noe de så langt ikke har gjort under hans ledelse.

– Det kommer til å bli en tøff kamp, og vi er nødt til å holde nullen. Vi har ikke gjort det så langt, og det er mye å jobbe med. Men det er slik vi ønsker å se oss angripe, sier Solskjær.

Han lover likevel mer angrepsfotball.

– Du får ikke alltid resultatet og poengene du kanskje fortjener, og det handler om prestasjoner og å spille på den rette måten. Så lenge du spiller på den riktige måten, om du dominerer kamper, så får du oftest poengene til slutt. Du kan ikke kontrollere om ballen går inn via stolpen eller slike ting, påker nordmannen.

På spørsmål om nordmannen føler han kan bevise at han holder et høyt nok nivå til å lede Manchester United, overlater han det til andre å bedømme.

– Jeg vet ikke om jeg hører hjemme på dette nivået. Men jeg er hjemme i denne klubben, og det handler om det. Jeg tilbragte 15 år her, og det er bare meg. Å se alle folkene når man går gjennom gangene her. Det er meg. Jeg er komfortabel i miljøet. Det er opp til deg hvordan du anser meg, om jeg er på nivå, men jeg nyter definitivt min tid her hjemme, sier nordmannen.