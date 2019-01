Enrique Martín Morales, bedre kjent som Ricky Martin, gikk inn i det nye året som far for tredje gang.

Den Grammy-nominerte puertoricanske popmusikeren og skuespilleren annonserte ankomsten av sin første datter via et innlegg på Instagram:

– Vi er overlykkelige over å annonsere at vi har blitt foreldre til en vakker og frisk liten jente, Lucia Martin-Yosef. Det har vært en spesiell tid for oss og vi kan nesten ikke vente med å se hvor denne lille stjernen tar oss videre. Hennes vakre brødre, meg selv og Jwan er helt forelsket i Lucia ❤

Fra før av har 47-åringen tvillingene Matteo og Valentino på 10 år, som ble født via surrogatmor.

Ricky Martin giftet seg med Jwan Yosef i 2017, 7 år etter at han kom ut som homofil på sin egen offisielle nettside i 2010. Før dette hadde Martin et av-og-på-forhold med TV-verten Rebecca de Alba.

Mest kjent for de fleste er han kanskje for Livin' da Vida Loca som tok verden med storm i 1999 - en av de mest solgte singlene gjennom tidene. Martin har også vært skuespiller i blant annet musikal- og dramaserien Glee, talentkonkurransen og danseprogrammet Dancing with the Stars, og figurert som dommer i den Australske og Arabiske The Voice. I tillegg til dette har han solgt over 60 millioner album over hele verden.