Januarvinduet er offisielt åpnet, og det samme er fotballryktespalten.

Det er imidlertid én ting som har endret seg denne sesongen, og det er at ingen nysigneringer får lov til å spille i Premier League-runde 21, som spilles mellom 1. og 3. januar.

Eventuelt nye signeringer må altså vente til tredje runde i FA-cupen sparkes i gang til helgen.

Arsenal-stjernen Mesut Özil er blitt vraket «av taktiske årsaker», men skal ikke ha noe ønske om å lånes ut til en annen klubb i januarvinduet. Klubbens best betalte spiller ønsker å bli værende for å kjempe om en plass på laget, skriver ESPN.

En som etter alt å dømme forlater the Gunners til sommeren er Aaron Ramsey. Ifølge Tuttosport skal Juventus ha tilbudt bosmanspilleren en fireårskontrakt med en ukelønn på drøyt 1,5 millioner kroner.

Vi holder oss i Nord-London, eller snarere til noen som overhodet ikke har noe ønske om å flytte dit. PSG-rebellen Adrien Rabiot har blitt koblet til Tottenham, men ifølge ESPN mener han at Spurs er «under hans nivå». Rabiots kontrakt går ut til sommeren, og det hevdes at også Juventus er interessert i å hente den franske 23-åringen i januar. Han har også blitt koblet til Barcelona.

Ifølge Daily Mail ønsker den 19 år gamle venstrebacken Jaden Brown heller ikke å være Tottenham-spiller. Han er sugen på førstelagsfotball, og klubben skal være i samtaler med Huddersfield om en overgang. Browns kontrakt går ut til sommeren.

Bayern München ønsker å hente Chelsea-stortalentet Callum Hudson-Odoi, og ifølge Sky Sports har de fått et bud på 220 millioner kroner avslått. Chelsea ønsker visstnok 440 millioner kroner for 18-åringen, som har ett innhopp i Premier League denne sesongen.

Et annet brennhett Chelsea-talent er Tammy Abraham, som har banket inn mål på bestilling på lån til Championship-klubben Aston Villa i høst. Hans 14 scoringer for Midlands-klubben har sørget for at Premier League-klubber som Wolves, Huddersfield og Crystal Palace ønsker å hente ham på lån i januar.

Southampton kommer til å la veteranen Steven Davis gå til Rangers i januar, dersom midtbanespilleren blir enig med skottene om en avtale som gjør at de overtar kontrakten hans, skriver Daily Mail.

Liverpool-midtbanespilleren Bobby Adekanye (19) er i ferd med å forhandle frem en femårskontrakt med Lazio. Kommer han til enighet med Serie A-klubben forlater han Anfield til sommeren. Nigerianeren kom til Liverpool fra Barcelona for tre år siden, men har ikke slått gjennom på Anfield.

Manchester City er i ferd med å hente det 15-årige talentet Oscar Tarensi fra Espanyol, melder Sport.