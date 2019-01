Nyhetsbyrået NTB har tatt en ringerunde til landets fødeavdelinger.

Resultatet viser at minst fem barn fikk sitt første glimt av verden i løpet av den første timen i 2019.

Men nyttårsbarna ble altså født 12 minutter over midnatt i Tønsberg og Elverum.

– Det er veldig stas å ta imot årets nyttårsbarn. Det var god stemning på fødestuen midt under rakettregnet, sier jordmor ved sykehuset i Elverum, Mona Øverby Myhre til NTB.



I Tønsberg var det også god stemning da de fant ut at årets nyttårsbarn ble født ved deres sykehus.

– Vi trodde det var for sent, og at et annet sted i landet hadde sneket seg foran oss, sier jordmor Irene Gramdal til NTB.



Til tross for at de gikk glipp av årets raketter, var det en fin trøst da de fikk årets nyttårsbarn.