Nødetatene fikk melding om brannen like før klokken 04.00 i natt.

Da brannvesenet ankom stedet sto tre boliger i full fyr. På grunn av kraftig vind var det svært vanskelige slukningforhold.

– Dette var en stygg sak. Det er seks leiligheter/hytter som henger sammen. På grunn av vind i området så spredde brannen seg raskt, sier vaktkommandør ved 110-sentralen i Hordaland, Ronald Drotningsvik, til TV 2.

Fire boliger har brent helt ned til grunnen. På de to siste står kun veggene igjen.

– 20 personer er fraktet til sykehus i Voss. Skadeomfanget er foreløpig ukjent, men de sjekkes for røykskader, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt, Terje Magnussen.

Totalt 54 personer ble evakuert fra området. De er nå fraktet til et hotell.

Det var en stund stor fare for spredning til leiligheter i nærheten på grunn av vind og gnistregn. Dette er nå avverget.

– Det er alt for tidlig å si noe om brannårsak, men første melding til oss gikk ut på at brannen startet i et hustak, sier Magnussen i Vest politidistrikt.