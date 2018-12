Om alt går etter planen kan den amerikanske romfartsetaten NASA skilte med en storbragd i 06-tiden 1. januar – da får de svar på om romsonden New Horizons har kommet frem i god behold til isverdenen Ultima Thule.

– Sonden er på vei. Den er foreløpig i god stand, sier forsker Alan Stern under en pressekonferanse.

Ultima Thule betyr forøvrig «forbi den kjente verden», og isplaneten befinner seg i Kuiperbeltet, som ligger i ytterkanten av Solsystemet.

Tur til Pluto

Sonden New Horizons har allerede en stor bragd bak seg, og var i 2015 innom Pluto. Ved bruk av Hubble-teleskopet ble objektet (486958) 2014 MU69, populært kjent som Ultima Thule, oppdaget i juni 2014, og etter Pluto-ferden ble det konkludert at New Horizons hadde nok drivstoff til å nå isobjektet.

Men innspurten er krevende, spesielt sammenlignet med Pluto-turen. Banen rundt objektet er ukjent, og Nasa har lite informasjon om potensielle måner eller andre ting som kan skade sonden. I tillegg gjør avstanden kommunikasjon med sonden tregere. Fartøyet må også konservere energi, og bruke strømforsyningen sin effektivt.

– Vi kjente banen rundt Pluto mye bedre enn det vi skal gjennom nå. Jeg kan ikke garantere suksess, og vi presser sonden til sitt ytterste, sier Stern.

Og NASA presiserer at de kun får ett forsøk.

– Det er ikke noe forsøk to for New Horizons, følger han opp.

Mest primitive objekt

Om New Horizons når frem, blir dette det mest avsidesliggende objektet som noen gang er utforsket. I tillegg er det også potensielt det mest primitive objektet som noen gang er utforsket. NASA tror Ultima Thule stammer fra Solsystemets tidligste dager.

Ifølge New York Times vil sonden først sende signaler tilbake til jorden et par timer etter den ankommer Ultima Thule, og det vil ta ytterlige seks timer for sinalene å komme frem.