Britisk politi melder at en mann og en kvinne er blitt fraktet til sykehus med skader etter angrepet som fant sted på en av perrongene på Victoria-stasjonen klokken 20:50 nyttårsaften. En politimann skal også fått skader i skulderen, ifølge Manchester Evening News.

Ikke livstruende skadd

Skadene er ifølge britisk politi alvorlige, men ikke livstruende.

Stasjonen er avsperret, og gjerningsmannen er pågrepet. Natt til 1. januar skriver nyhetsbyrået Reuters at britisk antiterrorpoliti etterforsker hendelsen.

Til Manchester Evening News sier et vitne at han hørte gjerningsmannen rope Allah både før og etter at han stakk ned folk rundt seg med en lang kjøkkenkniv med svart skaft.

Vitnet, Sam Clack som jobber for nyhetskanalen BBC, sa også at gjerningsmannen ropte at så lenge Storbritannia fortsatte å bombe andre land, ville slik fortsette å skje.

Slack fortalte at politiet først brukte elektrosjokkvåpen og pepperspray mot mannen, og så at seks eller sju politimenn hoppet på ham og skjøv ham i bakken.

– Ingen større trussel

Til Reuters sier britisk politi at de ikke mistenker en større trussel, og legger til at den mistenkte i saken er pågrepet.

Storbritannia er nå på sitt nest høyeste trusselnivå, som betyr at en anser et angrep som høyst sannsynlig, ifølge Reuters.

I 2017 døde 22 mennesker i Manchester som følge av en selvmordsbombe som gikk av rett etter en Ariana Grande-konsert.

– Kveldens hendelser vil forståelig gjøre folk bekymret, men jeg vil påpekte at dette ikke er en pågående hendelse. En mann er i forvaring, og vi har ingen indikasjoner at det foreligger noen større trussel i øyeblikket, sier Rob Potts i politiet i Greater Manchester Police i en uttalelse.