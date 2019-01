Tok buss fra Norge til Sverige for å søke asyl – nå er han tiltalt for terrorplanlegging

En av personene som nylig ble tiltalt for terrorplanlegging i Sverige og for å ha sendt penger til ekstremistgruppen IS, kom fra Norge da han søkte asyl i Sverige.

I avhør med det svenske sikkerhetspolitiet Säpo har den tiltalte Akromjon Ergasjev (34) fortalt at han i 2008 reiste fra Usbekistan til Tasjkent, og deretter til Hellas, Tyskland og Norge med fly.

– Fra Norge til Sverige med buss, heter det i avhøret som ble gjort rett etter pågripelsen 30. april i år.​

Da Säpo undersøkte mobiltelefonen hans som de hadde beslaglagt, fant de bilder i Telegram-appen av av en usbekisk fremmedkriger som befant seg i et IS-kontrollert område i Syria, og ble martyr i høst.

Chatten som politiet fikk tilgang til, avdekket at fremmedkrigeren Botir Yusupov hadde kontaktet 34-åringen for å få tak i en drone.

Ifølge Säpo gjorde Ergasjev 31. mars et googlesøk om dronen fire minutter før han i en chat skrev at han hadde sett «duen» som Yusupov hadde pratet om. 21. april skrev fremmedkrigeren som etter alt å dømme befant seg i Syria, at en drone kunne brukes til å avsløre hvor «de vantro» befant seg.

Da 34-åringen under avhør ble konfrontert med at han hadde søkt på internett om det ubemannede fartøyet, forklarte han at han ikke husket dette.

Samtlige seks tiltalte har i avhør nektet for å ha gjort noe galt. Fem av de tiltalte har vært varetektsfengslet over lengre tid.

VILLE SKAFFE DRONE: Til høyre fremmedkrigeren Botir Yusupov, med aliaset Abu Noh al-Uzbeki. Foto: Säkerhetspolisen

De tiltalte, som kommer fra Usbekistan og Kirgisistan, skal ha sendt penger til mottakere i utlandet. Pengene har senere gått videre til IS, ifølge påtalemyndigheten.

Fant spor på bærbar PC

Tre av dem ble pågrepet 30. april, mens to ble pågrepet senere i år. Politiet hadde da gjennomgått et IT-beslag etter en husransakelse i mars.

I en bærbar HP-datamaskin har etterforskerne funnet IS-propaganda og andre elektroniske spor som de kan knytte til den usbekiske tobarnsfaren Bakhtiyor Umarov (30), som også ble pågrepet i slutten av april.

FALSKE PASS: Terrortiltalte Bakhtiyor Umarov var i besittelse av falske dokumenter fra Hellas og Spania. Foto: Säkerhetspolisen

Ifølge politiet skal Umarov ha overført penger til Russland, Hellas, Egypt og Tyrkia, og brukt en forfalsket gresk identitet i forbindelse med flere av transaksjonene.

Under avhør med det svenske sikkerhetspolitiet Säpo i juli og september har den terrortiltalte vedgått at den sølvfargede bærbare PCen var hans, og at det var han som snakket usbekisk i IS-propagandavideoen.

En annen video som ble funnet på PCen hans, stammer fra en russiskspråklig islamistisk propagandakanal.