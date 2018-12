Avlyser fyrverkeri flere steder på grunn av uvær

Fellesoppskytningen av fyrverkeri i Ålesund, Ulstein, Kristiansund og Giske er avlyst på grunn av sterk vind og regn.

Mens i Trondheim og Bergen vurderer arrangørene forholdene fremover, før de avgjør om det blir oppskytning av felles fyrverkeri.

Pyro-koordinator Espen J. Kolstad i Unique Pyrotechnic AS, som har 15 oppskytninger i kveld sier til TV 2 at de har måttet avlyse to av deres 15 fellesoppskytninger.

– Arrangøren var på befaring i ettermiddag. Og etter dialog med meteorologisk ble det bestemt å avlyse, sier Kolstad.

Han forteller at det begynner å bli farlig å skyte opp fyrverkeri når vinden kommer opp i 12-13 sekundmeter.

Advarer

– I Ålesund og på Giske er det estimert at vinden vil komme opp i 18-22 sekundmeter i kveld, dermed er det helt naturlig å avlyse fyrverkeriet. Lokalbefolkningen kjenner hvor vinden røsker i kveld, så jeg tror de har forståelse for at det ikke blir fyrverkeri i dag, sier Kolstad.

Det er ikke ofte selskapet har vært med på at oppskytningen av fyrverkeri er blitt avlyst. Kolstad har vært med på det en hang før i Stavanger, samt på den værutsatte Møre-kysten.

Politiet og Kristiansund brann- og redningsvesen anmoder også privatpersoner om å avstå fra å avfyre fyrverkeri i kveld.

Ikke trygt

– Med stiv til sterk kuling kan det å bruke fyrverkeri være både utfordrende og risikofylt. Under slike forhold kan fyrverkeri raskt dra av gårde i uønsket retning, opplyser Kristiansund brann- og redningsvesen.

Fyrverkeriet kan normalt brukes igjen til neste nyttårsfeiring. Private husholdninger har lov å oppbevare opptil 5 kg pyroteknisk vare.

I Ulstein sto hele bilen, der fellesfyrverkeriet var lagret, og vogget frem tog tilbake i den sterke vinden, skriver Vikebladet Vestposten. Da bestemte arrangørene seg for at de måtte avlyse kveldens oppskytning.

Leder Line Urke for Ulstein Næringslag ble nødt til å videreformidle den triste beskjeden om at fyrverkeriet ble avlyst, etter at de profesjonelle pyroteknikerne ikke lenger anså det som trygt å fyre av i Ulsteinvik sentrum.

- De ønsket ikke å risikere noe med den vindretningen og den vindstyrken vi kommer til å se i kveld. Det er beklagelig at det måtte bli slik, men tryggheten er det viktigste,Urke til lokalavisen.

Full storm

Meteorologene varslet allerede søndag at det kom til å bli et forferdelig nyttårsvær i Sør-Norge, men mandag ettermiddag ser det ut til at uværet kan bli enda kraftigere enn først forventet.