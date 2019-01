Heidi Weng er en av svært få kvinnelige langrennsløpere som har hatt sponsoravtale med Red Bull. Første langrennsløper som fikk kontrakt med Red Bull var Petter Northug jr. Det ble mye bråk da skikongen inngikk avtalen med det kritikerne kalte blandevannprodusent.

Red Bull så på Heidi Weng som en annerledes utøver, ung og tøff. Og vilt ambisiøs, beskrev Red Bull henne som.

– Heidi har bein i nesa og er en morsom personlighet, og vi har et sterkt inntrykk av at hun har en stor framtid i langrennssporet. Vi ville følge opp arbeidet i langrennssporten, og da var det naturlig å signere en ung og lovende utøver, uttalte Kristian Kjelmann, daværende leder for Red Bull i Norge.

Kristian Myrseth, som er kommunikasjonsansvarlig i Red Bull, bekrefter at Red Bull nå ikke vil fortsette sponsingen av Weng.

– Heidi Wengs kontrakt har gått ut og vi har ikke fornyet den på grunn av Norges Skiforbunds utfordringer med rettigheter og synlighet på utøvere. Men vi fortsetter det gode forholdet vi har til Heidi og vil støtte henne på lik linje som vi gjør med utøvere som har vært en del av Red Bull over lengre tid.

– Fortsetter Red Bull samarbeidet med han som har lagt opp, Petter Northug jr.?

– Vårt lange samarbeid med Petter Northug fortsetter, blant annet med Northugs eget skirenn Red Bull Janteloppet som blir arrangert på Mosetertoppen på Hafjell første gang i påsken 2019, sier Kristian Myrseth i Red Bull.