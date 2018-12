Kjennelsen er i tråd med begjæringen fra politiet.

Den siktede mannen som er hjemmehørende i Rogaland, erkjente seg skyldig i deler av siktelsen da han møtte i Romsdal tingrett nyttårsaften, skriver Romsdals Budstikke.

Han forklarte i retten at han kun husket begynnelsen av hendelsen han er siktet for, og at han ikke hadde intensjoner om å skade politifolk.

Politiet trakk våpen og skjøt mot karosseriet på bilen for å stoppe den etter at mannen nektet å stanse og kjørte bilen sin mot flere politifolk utenfor Molde.

– Situasjonen på Nesjestranda ble oppfattet som livstruende, sa politiinspektør Yngve Skovly i Møre og Romsdal politidistrikt, til Romsdals Budstikke søndag.

– Det sitter meget langt inne for politiet å avfyre skudd. Situasjonen skal være meget alvorlig før det skjer, sier han.

Mannen ble pågrepet på fylkesvei 64 ved Vikbukta mellom Bergsvik og Sølsnes, ikke langt fra Nesjestranda ved 03.30-tiden natt til søndag etter en politijakt som hadde vart i 45 minutter.

Mannen ba om å bli løslatt av hensyn til familien, men Romsdal tingrett kom til at fengsling i fire uker ikke vil være et uforholdsmessig inngrep, og at siktedes helse- og familiære situasjon ikke er nok til løslatelse, med tanke på sakens alvorlige karakter.