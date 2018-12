Utsiktene for norsk økonomi er ifølge sentralbanksjefen meget gode.

Til TV 2 sier Øystein Olsen at arbeidsledigheten vil synke, sysselsettingen øker, og det samme vil reallønna. De forsiktige renteøkningene han regner med å annonsere i de neste årene, er også bare et godt tegn.

– Reelt sett er det gratis å låne penger med dagens rentenivå. Det at rentene kommer opp nå, er et tegn på at det går bedre i økonomien, sier han.

Olsen regner med at han vil øke styringsrenta forsiktig én gang i 2019, to ganger i 2020 og én gang i 2021.

Om tre år vil boliglånsrenta ligge på nesten 4 prosent, sier han til TV 2.

– Gjennomsnittlig boliglånsrente vil øke fra dagens, nivå som er rundt 2.5 prosent, til nærmere 4, eller 3.7 prosent for å være helt nøyaktig, i henhold til våre anslag, sier Olsen.

Og folk på gata i Oslo deler sentralbanksjefens optimisme. Iren Rønnestad regner med å få mer å rutte med til neste år.

– Hva skal du bruke de ekstra pengene til?

– De skal jeg bruke på å reise, sier hun til TV 2.

Også de to studentvenninnene Maria Børmer og Ella Fredheim, som TV 2 møter i Oslo sentrum, er optimister.

De lever på studielån, men begge har stor tro på at de også vil ta del i den positive økonomiske utviklingen i Norge.

– Vi kan ikke være annet enn optimister. Vi ser lyst på framtida, forteller de.

Høyere lønn

Den økonomiske veksten de nærmeste tre årene vil føre til at de fleste vil få mer i lønn. Nesten alle vil få mer, mener sentralbanksjefen.

– Reallønnsveksten øker, sysselsettingen øker, folk flest, de aller fleste husholdninger får bedre råd neste år. Det har vi god oversikt over, sier Olsen.

Og får støtte også av Øyvind Mikkelsen som TV 2 møter på Karl Johans gate i Oslo.

– Det er viktig å være optimistisk, det har jeg alltid vært og det har de fleste nordmenn også grunn til å være, sier han til TV 2.

Det eneste skjær i sjøen som Olsen ser for seg, er utviklingen internasjonalt.

Økonomisk uro i andre land smitter over på Norge, og hva som skjer i Storbritannia etter utmeldingen fra EU kan også påvirke norsk økonomi. Men dette er langt utenfor sentralbanksjefens innflytelsesområde.