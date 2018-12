Irritert Klopp etter beskyldninger: – Må man ha blod?

28. oktober 2017. Det var datoen sist Liverpool fikk straffespark på Anfield i Premier League før kampene mot Newcastle og Arsenal.

På de siste to kampene over fire dager har Liverpool fått tre straffe på hjemmebane, en mot Newcastle på Boxing Day og to mot Arsenal 29. desember. Mohamed Salah skaffet to, og scoret like mange ganger. Roberto Firmino satte den siste.

Salah har måttet tåle kritikk for å ha gått for lett i bakken i motstanderen 16-meteren.

Jürgen Klopp: – Må man ha blod?

Liverpool-manager Jürgen Klopp er ikke fornøyd med måten folk angriper klubbens toppscorer.

– Hør her, jeg har vært i Liverpool i tre år og de få tingene jeg leser i engelsk presse etter kamp er Ref Watch på Sky. Det er ikke ofte jeg har tenkt at det var en straffe, for å så se på for å finne ut om det var en rett avgjørelse. Dermot Gallagher sa (etter Newcastle-kampen jou.anm) at det var straffespark og at armen hans (Paul Dummet jou.anm) var der, sier den tyske manageren ifølge Sky Sports.

Da Salah scoret mot Newcastle, var det første gang Liverpool scoret på straffespark på Anfield, siden 26. november 2016.

Klopp tar så Mohamed Salah i forsvar.

– Må man ha blod for at det skal bli en skikkelig straffe? Jeg mener nei. Om man ikke går i kroppen på Mo (Salah jou.anm) i slike øyeblikk så tar han det neste steget og skyter. Vi vet han er veldig god på det. Dette er de situasjonene, sier Jürgen Klopp.

​Sokratis anklaget Salah for filming

De to straffene som Salah har skaffet, har fått motstanderlagene til å reagere. Egypteren falt lett i bakken mot Newcastle, men fikk ikke straff. Mot The Gunners ble det ampert da Arsenal-stopper Sokratis ga klar beskjed til Liverpools toppscorer på vei inn til pause på Anfield.

Det fikk Virgil van Dijk til å reagere. Lagkameraten gikk i mellom og sa tydelig ifra til den greske stopperen.

– Jeg så han (Sokratis jou.anm) gå mot Mo (Salah jou.anm) og sa at han filmet. Han angrep han litt, men jeg ville si ifra at han ikke filmet, sa van Dijk etter kampen, ifølge Liverpool Echo.

– Selvfølgelig kom alle rundt oss og det kunne se ut som vi sloss eller noe, men det gjorde vi ikke. Jeg ville bare si ifra. Slikt skjer i fotball og vi må gå videre. Jeg beskytter mine lagkamerater og det er normalt. Det er slik alle burde reagere og det vi må gjøre. Beskytte hverandre, sier den nederlandske midtstopperen.