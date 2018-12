Kong Harald benyttet årets nyttårstale til å snakke om medmenneskelighet og hylle hverdagsheltene i samfunnet.

– Til dem som tenker at ingen bryr seg hva jeg gjør fra eller til, vil jeg si: Akkurat ditt smil kan gjøre en forskjell for et menneske du møter på gaten. Akkurat ditt vennlige ord kan skape en bedre dag for en annen, og akkurat din omtanke kan utløse nye gode handlinger, sa kongen under talen.

Hverdagsheltene

Men det var hverdagsheltene som fikk mest oppmerksomhet.

Kongen løftet frem alle de som gjør en innsats vi lett tar for gitt – men som bidrar til at vi kan ha et fellesskap med stor grad av tillit til hverandre.

– Dere som står i tjeneste for Norge i andre land, alle helsearbeidere som gjør sitt ytterste for å gi god og omsorgsfull pleie, alle lærere som hver dag går til arbeidet sitt med både tanke, øye og hjerte for den enkelte elev, og alle servicearbeiderne som bestreber seg på faglig og vennlig betjening, sa kongen.

Klar oppfordring

Hans Majestet kom også med en klar oppfordring til de voksne, og at det er de voksne som har et særlig ansvar for måten vi omgås hverandre på.

– Barne og unge lærer av det vi voksne gjør og sier. Det er vi som gjennom vår adferd formidler hva som er greit. Derfor må vi oppføre oss ordentlig mot hverandre. Vi må snakke om og til hverandre på en måte som vi ønsker at barna våre skal ta med seg videre gjennom livet, sa kongen.

Avslutningsvis ønsket Kong Harald å ha et felles nyttårsforsett med hele Norges befolkning:

– At vi i året som kommer skal møte hverandre med vennlighet. Hvis vi sammen ønsker oss et samfunn preget av respekt på tross av uenighet, av åpenhet fremfor frykt, av varme heller enn avstand – ja så klarer vi det, sa kongen til slutt.

Enorm troverdighet

TV 2s kongehus-ekspert, Kjell Arne Totland, sier at dette var nok en fin og tankevekkende tale fra Hans Majestet.

– Jeg synes kong Harald i årenes løp på mange måter gjennom sine nyttårstaler har vist seg som en moralsk veiviser for sitt folk – i ordets aller beste forstand. I kveldens tale peker han på betydningen av å vise medmenneskelighet og respekt for hverandre – til tross for ulikheter og motsetninger.

Totland mener kong Harald har en enorm troverdighet og gjennomslagskraft når han taler til oss «i plenum» slik han gjør på nyttårsaften.

– Nå håper altså Majesteten at vi sammen skal gjøre Norge til et enda vennligere samfunn – for alle som bor i landet vårt, sier han.