– Skal du ut og kjøre, så kjør nå

Meteorologene har allerede varslet et forferdelig nyttårsvær i Sør-Norge, men mandag ser det ut til at uværet kan bli enda kraftigere enn først forventet.

– Dette blir en nyttårsaften som preges av uvær for mange på Vestlandet og nordover helt til Salten, sa vakthavende meteorolog ved Stom, Stig-Arild Fagerli, til TV 2 søndag.

Årsaken er et lavtrykk som er på vei mot Norge fra Island og mandag hevet Meteorologisk Institutt farenivået til oransje i flere deler av landet.

Ifølge vakthavende meteorolog i Storm, Roar Inge Hansen, vil den sterkeste vinden inntreffe fra rundt midnatt og inn i første nyttårsdag.

– De som blir rammet først er Vestlandet sør for Stadt, med kraftigst vind fra midnatt og frem til midt på dagen på tirsdag, sier han.

Hansen opplyser at vinden vil komme opp til full storm på kysten, med middelvind på omtrent 25 meter per sekund, mens vindkastene kan komme opp i 30 til 30 meter per sekund på det sterkeste.​

– Det er nok Vestlandet som får mest vind og vær nyttårskvelden, med regn og gråvær slik at rakettene omtrent vil forsvinne i skyer og regn, sier Hansen.

Det er ventet kraftig vind og vindkast i #SørNorge fra sent i kveld og utover første nyttårsdag. Det er sendt ut flere farevarsler på vindkast. Hold deg oppdatert på farevarslene på https://t.co/Nvh0iVgDs8 pic.twitter.com/gKlAHBlIV1 — Meteorologene (@Meteorologene) 31. desember 2018

Kraftige vindkast

Hansen opplyser at den sterke vinden vil flytte seg østover, noe som innebærer at den kommer innover fjellområdene i Sør-Norge i løpet av natten og tidlig på dagen 1. januar.

– I Oslo-området kommer den sterkeste vinden først frem mot klokken elleve - tolv midt på dagen første nyttårsdag, og så kommer den tidligere i fjellområdene i Buskerud, Telemark og Agder, sier han.

Og nettopp i disse områdene har Meteorologisk Institutt hevet farenivået til oransje mandag kveld. I Agder, Telemark og Buskerud kan det bli svært kraftige vindkast på 22 til 25 meter per sekund.

Det innebærer at «gjenstander med store vindfang kan blåse overende, broer kan stenges og det er fare for skade på bygninger og infrastruktur. Sterk vind kan også føre til kansellerte avganger med båt, fly og annen transport.»

Det er fra mandag kveld ventet svært kraftige vindkast, 22 - 25 m/s, i Agder, Telemark og Buskerud. Det er også ventet svært kraftige vindkast, 22 - 25 m/s fra tirsdag morgen i Oppland og Hedmark. Unngå ferdsel på utsatte steder. — Vegtrafikksentr. øst (@VTSost) 31. desember 2018

Kan bli stengte veier

Blant annet kan den sterke vinden gå utover fremkommeligheten på veiene flere steder i landet.

Ved 14.30-tiden mandag opplyser Vegtrafikksentralen til TV 2 at det så langt ikke er noen stengte veier som følge av været. Men det er ikke sikkert det forblir slik resten av kvelden.

– Vi har noen fjelloverganger som kan stå i fare for å stenges når vinden øker, sier Arvid Wahlstrøm ved Vegtrafikksentralen.

Fjellovergangene som står i fare for å stenges når vinden øker er Hardangervidda, Haukelifjell og Strynefjellet og Dovrefjell.