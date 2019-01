Antakelig er det en drikkeboks av aluminium som har blitt med under fôrhøstingen. De skarpe kantene skadet kua så mye at den måtte avlives straks.

– I verste fall kan kua blø i hjel. Det var tilfellet her. Det begynte å komme blodslim, og da var det ikke mulighet for nødslakt heller. Hun måtte bare avlives, sier gårdbruker Tormod Nilsen til TV 2.

Han er en av fire som driver samdriftsbruket Návet Doallu DA i Tana kommune i Finnmark.

Sterke reaksjoner

Kua Karin Merete ble avlivet 29. desember. Dagen før var hun i fin form, forteller Nilsen.

Hendelsen ble omtalt på brukets Facebook-side. To dager senere hadde innlegget fått nærmere 3000 reaksjoner og et stort antall delinger og kommentarer.

«Det er grusomt å se resultatet av tankeløse natursvin», skriver en kvinne i kommentarfeltet.

For trolig er det en tom brus- eller ølboks som noen har slengt fra seg som tok livet av Karin Merete. I Tana ligger mange jorder langs E6. Selv om bøndene gjør mye for å unngå at søppel fra de veifarende ender opp i dyrefôret, klarer de ikke å fange opp alt.

Metalldetektor

– Vi ser hver vår masse bokser som ligger langs jordet. Mye kommer fra brøytebilen som kaster det lenger inn på jordet. Om våren kjører vi med ATV langs jordene og prøver å få med oss søppel, spesielt tomgods – gjerne bokser med både øl, brus, Red Bull og hva det måtte være, forteller Nilsen.

I tillegg har gårdbrukerne investert i en metalldetektor som er montert i fôrhøsteren. Denne stanser momentant om det kommer jernbiter i fôret, men aluminium tar den ikke.

– Derfor regner vi med at det var aluminium kua fikk i seg. Det enkleste hadde vært om folk lot være å kaste det. Det er bestandig trist når dyrene lider, sier Nilsen.

– Ta med søppel hjem

Karin Merete var den tredje kua som måtte avlives ved bruket i år. At avfall kommer med i fôret er et problem for bønder over hele landet.

GJØR DET DE KAN: Gårdbrukerne plukker alle bokser de finner på jordene og bruker metalldetektor for å fjerne metall fra fôret. Men aluminiumsbokser er vanskelige å oppdage. Foto: Privat/Facebook

– Konsekvensen av å kaste fra seg slike bokser i naturen er alvorlig, sier Solfrid Åmdal, fungerende seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet til TV 2.

– Metall i fôret fører til store utfordringer i dyrevelferden hos de dyrene som får det i seg, og kan dessverre ende med at dyret må avlives. Vi oppfordrer dem som tar med seg søppel ut i naturen til å ta det med hjem igjen også.

For bøndene er det trist å oppleve at dyrene lider – spesielt når det så lett kunne vært unngått om folk tok med seg søppel hjem i stedet for å hive det i naturen.

– Jeg kan ikke si annet enn at jeg oppfordrer sterkt folk til ikke å kaste søppel i naturen, sier Tormod Nilsen.