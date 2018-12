2019 er allerede i gang flere steder i verden

FYRVERKERIET: Det nye året ble tradisjonen tro markert med fyrverkeri i Auckland. Foto: Doug Sherring/New Zealand Herald/AP)

Over et halvt døgn før Norge har 2019 allerede begynt lengst øst på kloden. Først ute til å feire det nye året var Samoa og Kiribati, og nå Auckland på New Zealand.