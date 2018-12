Det er mer enn det som omsettes i løpet av en vanlig uke.

– Det går mot rekord for musserende vin. I år selger vi over 5 millioner liter for første gang i historien. Med dagens salg regner vi med å havne på 5,2 millioner liter, sier kommunikasjonssjef Jens Nordahl i Vinmonopolet til TV 2.

Flere velger lettere vin

Det er tre topper for musserende vin i løpet av året, forklarer Nordahl. Den første toppen kommer før 17. mai, neste topp kommer i uka før jul, og så er det dagene før nyttårsaften når «alle» vil feire det nye året med bobler i glasset.

– Musserende vin er noe som spares til store og spesielle anledninger, men flere får også opp øynene for at musserende er en god matvin. Rødvin er fortsatt størst, men trenden er at røde, tunge viner med høyt innhold av alkohol, sukker og kalorier går nedover, mens lettere og lysere ting øker. Vi tolker det som et uttrykk for at folk ønsker å leve sunnere, de spiser lettere og velger lettere viner, sier Nordahl.

Åpent for andre gang

Nyttårsaften er de fleste av Vinmonopolets utsalg åpne til klokken 15, men enkelte utsalg stenger tidligere. Folk som skal på polferd, bør sjekke åpningstiden til sin lokale butikk.

Dette er bare andre gang at Vinmonopolet holder åpent på nyttårsaften. 2016 var første gang polet kunne holde åpent nyttårsaften. I fjor falt nyttårsaften på en søndag, og da er polet stengt uansett.

Mange utsetter handleturen til siste øyeblikk. Det er først fra klokken 12 og utover at det blir hektisk på de store handledagene på Vinmonopolet.

– Sist lørdag, 29. desember, solgte vi 30.000 liter i løpet av den første timen vi hadde åpent, fra 10 til 11. I løpet av den siste åpningstimen solgte vi 134.000 liter. I løpet av den ene timen solgte vi like mye som vi vanligvis selger i løpet av en hel tirsdag. Det kan vi fort gjøre nyttårsaften også, sier Nordahl, som forsikrer at butikkene er godt forberedt og har bunkret opp med både musserende og andre varer.

Holder seg til rødvin

Nyttårsaften formiddag var det en god del kunder hos Vinmonopolet på Oslo S. Sebastian var innom for å handle rødvin og eplecider.

– Cideren er til sausen, forklarer Sebastian, som ikke er noen stor fan av musserende vin.

– Det er jo det som er det tradisjonelle på nyttårsaften, men jeg er ikke så veldig fascinert av boblene. Men det er gøy når det popper, så om noen har med flaska, så tar jeg det, sier Sebastian.

Rolig romjul

Jetmund Ringstad er butikksjef ved Vinmonopolets utsalg på Oslo S. Han forteller om en ganske rolig romjul, selv om desember er en hektisk måned også for dem.

– Det er mye rødvin til jul, og selvfølgelig mye musserende når det nærmer seg nyttårsaften. Så ser man også at det øker litt i brennevin. Det går mer akevitt enn ellers i året, sier Ringstad til Nyhetskanalen mandag formiddag.