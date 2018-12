Medlem i bandet Walk Off the Earth, Mike «Beard Guy» Taylor, er død. Det melder bandet på sin Facebook-side.

Det er uklart hva Taylor døde av, men på Facebook skriver bandet at han døde av naturlige årsaker mens han sov.​

– Det er med stor sorg vi forteller om dødsfallet til vår elskede bror og bandmedlem, skriver Walk Off the Earth i Facebook-posten.

Taylor sang og spilte keyboard i det kanadiske indie-pop-bandet, som for mange er best kjent for sin cover-versjon av Gotye-låta «Somebody That I Used to Know», som ble sluppet på YouTube i 2012.​

Videoen av at alle de fem bandmedlemmene spiller sangen på samme gitar, gikk fort viralt og i dag har den over 185 millioner visninger.

Bandet har over 3,3 millioner følgere på sin YouTube-kanal.

Bandmedlemmene sender sine tanker til Taylors to barn og ber om ro for familien.

– Mike hadde en unik kjærlighet for livet som var og en vilje til å gi, som overgikk det normale, skriver de videre.