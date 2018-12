For våre firbente venner kan nyttårsaften bli en svært belastende dag.

På flyplasshotellet ved Gardermoen har de derfor invitert både firbente og tobente til fest. Ti ansatte er på jobb for å varte opp dyrene og deres eiere når det nye året ringes inn.

Dette er femte året festen arrangeres, og pågangen øker for hvert år, sier service manager i Nordic Choice, Katinka Christensen.

– For hvert år som går har det bare kommet flere og flere. Det har vært fullbooket i flere uker, sier hun.

Til tross for at 150 hunder samles i et rom, pleier som regel festen å gå stille og rolig for seg.

– De fleste hundene oppfører seg veldig fint, sier Christensen.

– Ha snacks i nærheten

Hvis du ikke har tenkt på å sjekke inn på et hundehotell før årets nyttårsfeiring, finnes det likevel flere forholdsregler du kan ta.

Ifølge hundepsykolog Tess Angren er det viktig å sørge for å ha hunden i bånd, både under selve nyttårsfeiringen og i dagene som kommer.

– Ha snacks i nærheten som hundene kan få umiddelbart når de hører et smell. Om man er kjapp nok, så kan man klare å reparere at frykten for hunden blir verre, sier Angren.

Planlegg godt

Hundepsykologen sier det verste du kan gjøre er å utsette hunden for stress den ikke tåler.

– For eksempel at du går tur sent på kvelden, at du overser hunden og at den ikke får hjelpen den trenger, sier Angren.

Veterinær Torill Moseng anbefaler alle dyreeiere om å planlegge dagen godt. Hvis man kan ta vekk dyr som man vet reagerer på høye smell og kraftig lys, så er dette det beste.

– Man må for all del ikke la dyrene være hjemme alene på nyttårsaften. Det kan i verste fall få alvorlige konsekvenser, sier Moseng.

Gå tur

Ifølge veterinæren kan hunder bli så desperate at de prøver å spise seg ut av døren.

Tips til hundeeiere Pass på at hunden (og katten) ikke kommer seg ut og stikker av gårde. Hvert år stikker redde dyr av, og utløser leteaksjoner. Ikke ta med deg hunden ut for å se på raketter. Dersom hunden ønsker å gjemme seg, kan det være lurt å la den få lov til det. Vær sammen med hunden, finn et rom hvor det er minst mulig lysblink og lyder. Hvis du har kjellerstue kan dette være et greit sted. Ta gjerne med hunden til sted der det ikke er så mye fyrverkeri, for eksempel på hyttetur, hvis du har mulighet for det. Prøv å avlede oppmerksomheten. Lyd fra radioen kan fungere "normaliserende" for noen hunder, mens andre blir stresset av dette. Rakettlydene overdøver uansett radioen. Prøv deg frem. Gi den gjerne mat litt sent, en mett hund faller lettere til ro. Aktiviser hunden med innendørs lek, så får den noe annet å være opptatt av. Ikke forsterk hundens frykt ved å trøste og bekymring. Lat som ingenting. Kilde: Mattilsynet

– Det som kan oppleves som verst for hunden er den angsten som setter seg i etterkant. Den kan være vanskelig å justere. Da må man ofte søke hjelp for å klare komme seg unna det, sier Moseng.

Hun mener derfor det beste vi kan gjøre for våre firbente venner er å forebygge, slik at dramatiske situasjoner unngås.

– På dagen er det viktig å gå lange turer i skog og mark, langt unna steder hvor det ofte er høye smell. Da blir dyrene trette, sier Moseng.

Trening

Videre anbefaler veterinæren å dekke til store vindusflater, og ha dyrene i rom med lite innsyn. Det kan også være lurt å sette på rytmisk musikk.

Har du nylig anskaffet deg valp kan det være lurt å venne hunden til fyrverkeri med en gang. Noen spiller jevnlig av fyrverkeri-lyd fra cd eller lydfil. Andre legger turen forbi skytebanen for å venne dyret til skarpe lyder.

– Vær oppmerksom på at det ikke bare er å utsette valpen for skudd og smell. Treningen må være planlagt, ellers risikerer du å gjøre valpen skuddredd med treningen, sier Maria Været Veggeland i seksjon for dyrevelferd i Mattilsynet i en pressemelding.