I løpet av sin yrkeskarriere har professor Brett Ratcliffe ved University of Nebraska-Lincoln navngitt mer enn 200 billetyper.

Men hans nyeste oppdagelser har fått enormt mye oppmerksomhet sammenlignet med tidligere.

Han har nemlig oppkalt tre billetyper for Drogoni, Rhaegali og Viserioni, latiniserte utgaver av dragene fra George R. R. Martins bokserie «A Song of Ice and Fire» og HBO-serien «Game of Thrones».

PR-stunt

Selv om Ratcliffe er fan av serien, forteller han til avisen Omaha World-Herald at han valgte navnene hovedsaklig for å skape blest om funnene.

Fra venstre: Gymnetis drogoni, Gymnetis rhaegali og Gymnetis viserioni Foto: Brett Ratcliffe

– Når du lager navn som dette gjør du det for å få litt oppmerksomhet. Vi oppdager fortsatt nytt liv på Jorden, og hver fjerde skapning på planeten er en bille. Vi har ikke funnet alle enda. Vi er ikke i nærheten, sier han til avisen.

Kreative navnevalg

Han forteller også at siden han har oppdaget så mange arter, og siden han allerede har brukt opp de fleste variasjonene på sitt eget navn, har han måtte bli mer kreativ. Ratcliffe mener at det også er viktig å ha det litt gøy i jobben.

Ifølge Omaha World-Herald anbefaler regelverket for å navngi nye arter å ikke å bruke humor eller fornærmelser.

– Jeg tenker ofte at forskere tar seg selv litt for seriøst. Og dette er en måte å omgå det på, sier han.

BILLENAVN: Forsker Brett Rattcliffe har oppkalt tre av de åtte billeartene han nylig har oppdaget etter drager fra Game of Thrones-universet. Foto: Mary Liz Jameson

De nyoppdagede artene Drogonoi og Viserioni befinner seg i Colombia og Ecuador, mens Rhaegali lever kun i Fransk Guyana.