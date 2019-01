2018 er over – og vi benytter anledningen til å oppsummere og mimre litt.

Nå skal du få lese hva de ulike medlemmene i Broom-redaksjonen husker aller best fra året som har gått.

I dag er det Mats Brustad sin tur.

Klokken er like før lunsj og jeg sitter som vanlig i forelesning på Handelshøyskolen BI. Der studerer jeg markedsføring og kommunikasjon ved siden av jobben i Broom.

Plutselig ringer et usedvanlig langt nummer, det starter med +33. Her er det svindel på gang, og jeg er millisekunder fra å legge på. Så kjenner jeg brått hjertebank. Hjernen min kommer akkurat på at det er Arne Fredly som ringer.

Jeg løper ut av timen, harker et par ganger og tar telefonen – i grevens tid.

Absurd

Aldri før har jeg hatt så høy puls etter en telefonsamtale. Avtalen med investor og Bugatti Chiron-eier, Arne Fredly er i boks. Han vil være gjest i Broompraten.

Pulsen blir ikke akkurat roligere når moldenseren spør om jeg også vil prøve bilen. Jeg husker ikke helt hva jeg svarte, men begge skjønte at det var i retning ja.

Det er med en viss spenning vi lander i Nice denne dagen. Monaco og Bugattien vi snart skal se er bare en liten kjøretur unna.

Det er ikke annet enn fullstendig absurd at jeg snart skal bli bedre kjent med Bugatti Chiron. Bilen jeg bare har sett på bilder og studert hundrevis av timer på Youtube. I tillegg var jeg en av de 42.000 besøkende som fikk se bilen live på Oslo Motorshow i 2017.

Da sto bilen inngjerdet med like strengt vakthold som Skrik på Munchmuseet...

3,5 milliarder!

Vi skal møte Arne hjemme i Monaco. Når jeg spør hvor vi skal treffes får jeg ingen adresse.

– Bare si til taxisjåføren at dere skal til det høyeste bygget i Monaco.

Tour Odeon er det høyeste bygget i Monaco. Toppleiligheten er 3.000 kvadrat og koster 3,5 milliarder kroner.

Javel, tenker jeg, og det tar ikke lang tid før vi skjønner alvoret. Utenfor Tour Odeon står bilen. En karbondekket Chiron, mørk rød. Bare lakken koster 2,4 millioner.

Respekt er ordet som beskriver førsteinntrykket av bilen. Den er mektig, vulgær og like frekk som Julia Roberts i Pretty Woman å se på.

– Vet du hva toppleiligheten her koster, spør Arne, like før vi setter oss inn i det franske monsteret.

Jeg rister på hodet, og måper når jeg får høre svaret: 3,5 milliarder kroner!

Arne konstaterer at det ikke er hans leilighet. Moldenseren bor litt lenger ned. Hans leilighet koster nok bare noen hundre millioner...

Årets høydepunkt

Å høre lyden av 1.500 hestekrefter våkne til live er guddommelig. Slik sett kunne Chiron vært en perfekt statsrådbil dersom KrF velger å gå inn i regjering.

Jeg har sagt det så mange ganger før, men det er noe med lyd i bil. Måten de 16 stemplene leverer fra seg dyp buldring på tomgang, er nok til at mine indre organer tror det er jordskjelv – med minst åtte på Richters skala!

Prislappen er cirka 50 millioner kroner i Norge. Er det rart jeg ble redd like før jeg skulle kjøre? Hele testen publiseres her på Broom litt senere.

Vi nærmer oss fjellsidene i Monaco. Arne smiler til meg og jeg skjønner hva som kommer.

WOOFFF! Kroppen skytes tilbake i setet, hjernemassen presses dit den ikke skal og bilen puster, peser og bjeffer mellom girskiftene! Det er 16 sylindere, 1.500 hk og 1.600 Nm i fri utfoldelse. Det er en av verdens raskeste biler!

Jeg visste det ville bli ekstremt. Men jeg hadde likevel aldri sett for meg hvilket enormt skyv Chiron klarer å levere. Det føles som at bilen graver seg gjennom asfalten. At dekkene fra Michelin holder ut, er ikke til å tro.

Etter en salig blanding av latter og ukontrollert banning fra min side, elsker jeg kommentaren fra Arne. Like rolig som skjæra på tunet, velter det ut en sindig og dempet setning:

– Det går fælt...

Jeg er like enig som jeg er sikker på at denne turen er årets bilhøydepunkt for min del. Dette er det villeste jeg har vært med på. Jeg tror ikke en gang den tyngste grad av Alzheimers kan få meg til å glemme dette.

Verdens kuleste taxisjåfør

Jeg elsker å kjøre bil, men er også veldig glad i å møte nye folk. Et av de morsomste intervjuene i 2018 er utvilsomt dagen sammen verdens kuleste taxisjåfør.

Han heter Tomm Bech, er 70 år og kjører noe så sprøtt som en Mercedes-AMG E 63 S – som taxi! Det er ingenting som er herligere enn å møte folk som lever ut drømmen.

Du skal faktisk være rimelig gal for å kjøre en E 63 på brostein i Oslo, hver eneste dag. Gal fordi det må gjøre vondt å ha så mye potensiale, uten å kunne være i nærheten av å benytte alle kreftene.

Det går an å trives på jobb i dette kontoret.

Men som Tomm sier, livet er egentlig ganske kort. Derfor må man noen ganger gi litt blanke, gå for drømmen og leve for lidenskapen. Det liker jeg.

Å kjøre taxi som spytter ut flammer av pottene bak er en sjelden vare. Akkurat som Tomm. Det er en fyr med genuin lidenskap for bil. Det får jeg bekreftet når han vipper bilen over i RACE.

Bølla fra Affalterbach svarer med ekstreme ytelser og et lydbilde som minner om Koreakrigen.

Vi ler om hverandre, og det går opp for meg at vi er like barnslige begge to. Aldersforskjellen på nesten 50 år spiller ingen rolle. Jeg skjønner også at det ikke er noen grunn til å engste seg for pensjonisttilværelsen. Ekte lidenskap for bil visner tydeligvis ikke.

Årets beste bil

2018 har vært et år med rekordstort fokus på elektriske drivlinjer. Da er det ekstra moro å få lov til å teste biler i den helt andre enden av skalaen.

For meg er det fortsatt slik at elbilen ikke er i nærheten av å levere samme kjøreglede som en fossilbil. Det handler ikke bare om fravær av lyd, men hele motorkarakteren, og en rekke andre elementer jeg ikke har plass til å ramse opp her.

Dette er dessverre et alt for sjeldent syn på norske veier.

Den beste bilen jeg har kjørt i 2018 er utvilsomt McLaren 570S. Bilen har et racing-DNA jeg ikke har kjent på i andre superbiler. Det handler om responsen i alt du foretar deg bak rattet, og hvordan bilen formidler kontakten med underlaget. Alt føles så ekte og presist.

Også motoren da. Herregud for et mesterverk. Maks effekt ligger helt oppe på 7.500 omdreininger – og enda har du 1.000 til før rødlampa blinker! Theresa May, du har all grunn til å være stolt over landet ditt. Særlig hva gjelder superbilproduksjon.