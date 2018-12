Pogba slaktes: – Jeg får en vond smak i munnen

Manchester United har fått en løft med seier i tre av tre kamper etter at José Mourinho ble byttet ut med Ole Gunnar Solskjær.

Det samme har Paul Pogba, som igjen ser ut som spilleren Manchester United betalte en rekordstor sum for å hente tilbake i 2016.

Franskmannen ble hyllet etter 4-1-seieren over Bournemouth. Tidligere Manchester United-spiller Owen Hargreaves mente Pogbas prestasjon søndag var det beste av en midtbanespiller denne sesongen.

TV 2s Premier League-ekspert Trevor Morley rettet i stedet kritikk mot Pogba.

– Vi hyller Pogba, men jeg får en vond smak i munnen for noen av prestasjonene han hadde under Mouirnho. Det var fryktelig. Alle sier at han er en flott gutt og at han burde spilt, men han burde ikke det. Noen av forestillingene hans var helt fryktelige, sier Morley.

– Vi analyserte kampene hans og så hvordan han mistet ballen, men ikke gjorde noe for å vinne den tilbake. Han var spilleren til Mourinho, som ikke fikk det beste ut av ham, men du spiller for Manchester United, ikke Mourinho, fortsetter den tidligere Manchester City- og West Ham-spissen i TV 2s Premier League-studio.

Hangeland: – Smått utrolig

Pogba har nå scoret fire mål i tre kamper under Solskjær. Det er ett mer enn han scoret på de første 17 kampene under Mourinho denne sesongen.

Det er også første gang Pogba har scoret to mål i to kamper på rad.

– Han er en så god spiller, og det er som om han nå viser Mourinho hva han virkelig kan. Jeg får en vond smak i munnen, gjentar Trevor Morley.

Brede Hangeland mener Uniteds forvandling under Solskjær er utrolig.

– I intervjuene etter kamp peker ikke Pogba eller Victor Lindelöf på noe spesielt, bare at det er litt bedre stemning. Dette er et eventyr for Solskjær, men i en større fortelling er det helt relevant å spille spørsmålet om det bare var Mourinho, eller om spillerne nesten dyttet ham ut døren. Så kommer forløsningen når noen kommer inn og sier «spill». Den forvandlingen har skjedd uten spesielle taktiske grep med de samme spillerne. Det er smått utrolig, sier TV 2s fotballekspert og tidligere Premier League-stopper Brede Hangeland.

TV 2-ekspertene er imidlertid enige i at Solskjær har gjort alt rett så langt.

– Det viktigste er stemningen. Den var tilbake på stadion. Det er det som er hjertet i klubben, og de elsker å se mål og spillerne ha frihet på banen. Du kan ikke ta det bort fra Solskjær, sier Morley.

Pogba: – Annerledes

Paul Pogba trakk frem laginnsatsen etter 4-1-seieren over Bournemouth.