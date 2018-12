Kan ikke annet enn å håpe at det bare er under skiene russerne har vidundermidler

Davai, davai, roper russerne til sine egne ute i løypa. Fort deg eller kom igjen, kan dette oversettes til, og skal de norske løperne henge med i Tour de Ski inn i det nye året er det nettopp det de må gjøre.

Se sprinten i Val Müstair på TV 2 og TV 2 Sumo fra klokken 09.00 tirsdag

Russisk oppvisning

For det var litt av en russisk oppvisning vi var vitne til i dagens skøyterenn i Toblach. Med russisk seier, tre damer blant de sju beste, samt sju løpere blant de 20 beste, gikk de russiske damene sitt beste renn som lag på mange, mange år.

De russiske gutta ville selvsagt ikke være noe dårligere, og kopierte damenes første- og tredjeplass. Deretter fulgte de opp med fjerde- og sjuendeplass, og hadde seks løpere blant de 18 beste i mål.

Sett under ett har vel russerne knapt vært bedre noen gang, og det er mye som tyder på at det ble fullklaff for de russiske smørerne i dag. Med dopingetterforskningene etter OL i Sochi friskt i minnet, som fortsatt pågår, kan man ikke annet enn å håpe at det bare er under skiene russerne har vidundermidler.

Topp 10 kvinner sammenlagt etter to etapper: 1. Nepryaeva 25.12,8

2. Diggins + 0.23,6

3. Østberg + 0.28,3

4. Belorukova + 0.35,2

5. Pärmäkoski + 0.44,0

6. Ingemarsdotter + 0.46,5

7. Sedova + 1.01,6

8. Bjornsen + 1.08,3

9. Weng + 1.12,8

​10. Nilsson + 1.34,3 Øvrige norske: Jacobsen (11), K. Øyre Slind (13), L Udnes Weng (20), T. Udnes Weng (27), Falla (29), Eide (30), S. Øyre Slind (34) og Svendsen (49).



Må treffe i Val di Fiemme

Det som var spådd å bli en kamp mellom Ingvild Flugstad Østberg, Krista Pärmäkoski og Jessie Diggins ser ut til å bli nettopp det, men med nyttårsfeiringen rett rundt hjørnet har de fått selskap i toppen av to russiske stjerneskudd. Natalia Nepryaeva og Yulia Belorukova ligger nå på henholdsvis første- og fjerdeplass i sammendraget, og bak der lurer Anastasia Sedova på sjuendeplass.

De russiske jentene behersker, som sine mannlige landslagskolleger, både sprint og distanserenn, og fraværet av lange løp i årets program kan vise seg å være en gavepakke til de russiske jentene.

Programmet for Tour de Ski: Lørdag 29/12: Sprint skøyting, Toblach ​

Søndag 30/12: 10/15 km skøyting, Toblach

Mandag 31/12: Hviledag

Tirsdag 1/1: Sprint skøyting, Val Müstair

Onsdag 2/1: 10/15 km fellesstart klassisk, Oberstdorf

Torsdag 3/1: 10/15 km jaktstart skøyting, Oberstdorf

Fredag 4/1: Hviledag

Lørdag 5/1: 10/15 km fellesstart klassisk, Val Di Fiemme

Søndag 6/1: 9 km jakstart skøyting, Val di Fiemme

Ingvild Flugstad Østberg peker seg ut som store norske sammenlagtfavoritten, selv om Heidi Weng overrasket positivt i dag. Får fjorårsvinneren fart på skiene resten av touren, er det få som behersker «monsterbakken» i Val di Fiemme bedre. På den andre siden har Val di Fiemme vært en «ulykkesarena» for Flugstad Østberg, som riktignok leverte en solid etappe opp bakken i fjor.

Interessant nok er det den nest siste etappen som har vært hennes akilleshæl. Undertegnede tror Gjøvik-jenta kan avgjøre touren til sin fordel nettopp i de tøffe løypene i Val di Fiemme, såfremt hun har orden på både ski og nerver. Før den tid venter nemlig renn i både Val Müstair og Oberstdorf, som har vært den strake motsetningen til «ulykkesarenaen» i Italia.