– På disse områdene har vi ingenting å gå på

Knappe to dager før regjeringsforhandlingene setter i gang, er det mange som forbereder seg på krevende stunder.

Alle partiene er opptatt av å få gjennomslag for sin kjernepolitikk.

– Skal ha et Frp-fotavtrykk

En rekke Frp-ere TV 2 har snakket med sier det vil være avgjørende for regjeringsprosjektet at «Frp-fotavtrykket» fortsatt er tydelig i en eventuell utvidet regjering.

– Vi skal ha et ordentlig Frp-fotavtrykk, hvis ikke er det ikke verdt det, sier fylkesleder i Viken Frp, Liv Gustavsen.

Hun får støtte fra flere partikollegaer, deriblant fylkeslederen i Oslo, Tone E. Ims Larssen.

– Primærpolitikken vår skal ligge fast. Frp-ere skal kjenne seg igjen når vi eventuelt går inn i regjering med Krf. Da må vi prøve å finne de gode sakene hvor vi kan samarbeide, men vi kan ikke gå på bekostning av våre viktigste kjernesaker. Der tror jeg alle setter foten ned, sier Larssen

– Dere går ikke i regjering for enhver pris?

– Nei det gjør vi overhodet ikke, fortsetter Larssen.

Forhandler ikke om innvandring

Fylkeslederen i Oslo gjør som flere andre Frp-ere og peker på to områder som for viktige for Frp til at de kan forhandles om; Innvandring og bompenger.

– Vi har ikke mye å gi på innvandring. Vi vet at i budsjettavtalen så ble kvoteflyktningene økt til 3500, det er maksimumsgrensen.Vi kommer ikke til å gi noe mer der. Når det gjelder bomfinansierte veier så vil vi kjempe alt hva vi kan for at bilistene ikke skal betale hele gildet for alle nye veier som blir bygget, sier Larssen.

Hun understreker at hun snakker på vegne av Oslo Frp, men at hun vet at dette er temaer som hele partiet er opptatt av i forhandlingene.

Også fylkesleder i Viken er enig i at man ikke kan forhandle om innvandringspolitikken.

– På innvandringsområdet er det ikke mer å gi, sånn er det. Det er viktig å holde på innvandringspolitikken slik situasjonen er nå, sier Gustavsen.

Satser på klima

For KrF vil klima og storsamfunnet være viktige saker.

– På de områdene så må vi se at vi får store gjennomslag. Og da handler det om utviklingen i samfunnet, ikke først og fremst enkeltsaker, men at vi får en politikk i retning av mer fellesskap og mer solidaritet, sier leder for Nye Stavanger KrF, Inge Takle Mæstad.

Nå forbereder partiene seg på harde forhandlinger, hvor det er avgjørende for alle parter å få gjennomslag for de sakene kjernevelgerne bryr seg om.