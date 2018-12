Tre kamper, og like mange seire. Det er statistikken som får en hel fotballverden til å hylle Ole Gunnar Solskjær.

– Det er umulig ikke å nyte det når du ser på guttene. Innsatsen de legger ned er helt utrolig, og det er det største komplimentet en manager kan få, sier en fornøyd United-manager etter kampslutt.

– Guttene vet at de spiller for Manchester United, og Manchester United skal ikke bli kjempet i senk av noen lag. Ryan Giggs, David Beckham, Roy Keane... Det var aldri noen som jobbet hardere enn dem, fortsetter han.

Solskjærs frustrasjon

​Men det er ikke bare innsatsen som skiller seg ut i Solskjærs «nye United». Også fremover på banen stråler de røde djevlene som aldri før. 12 mål er scoret etter at nordmannen overtok sjefsstolen.

Likevel er det én ting som gnager: Baklengsmålene.

– Alle tror jeg bare bryr meg om angrepsfotball, men fundamentet i enhver kamp er hvordan du forsvarer deg. I denne ligaen kan man ikke være avskrudd i et eneste sekund, og vi trenger «clean sheets».

For selv om Manchester United har hatt full kontroll, har alle tre kampene endt med ett baklengsmål.

– Fokuset til guttene er virkelig bra. Men vi skal bli enda bedre. Vi skal holde nullen, fortsetter Solskjær.

Tidligere United-spiller Owen Hargreaves deler ikke samme bekymring, og mener laget ser meget solid ut.

– Jeg forstår at han ønsker å holde nullen, men når du scorer 12 mål på tre kamper tror jeg de kommer til å vinne kampene uansett. Laget ser fornøyd ut og fansen er fornøyde, så de trenger ikke bekymre seg for baklengsmålene helt ennå, sier 37-åringen til TV 2.

King: – Blitt mye bedre

Joshua King og Bournemouth fikk også med seg et lite trøstemål hjem fra Old Trafford, men ellers ble det tungt.

– De er mye bedre enn da vi møtte dem for et par måneder siden, sier Joshua King til TV 2 etter kampslutt.

King ble selv trent av Solskjær da han var en del av Uniteds reservelag, og fortsetter:

– Det ser ut som guttene har det gøy utpå der. Det er positivt for United-fansen, men dårlig nytt for oss.

Den som kanskje har strålt mest etter at Solskjær kom til Old Trafford er Paul Pogba. Og franskmannen legger ikke skjul på at ting har endret seg i den rød delen av Manchester:

– Vi vant kamper med Mourinho også, men det er annerledes nå. Vi spiller mye mer offensivt. Alle vil angripe, og det er også beskjeden vi har fått fra manageren. Alle har koser seg og nyter dette, og et lag må nyte å spille fotball, sa to-målsscoreren etter kampen.