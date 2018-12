Se nedsablingen av Bournemouth i vinduet øverst!

Manchester United har scoret tolv mål på tre kamper under Ole Gunnar Solskjærs ledelse.

Forrige gang var under Sir Alex Ferguson, i desember 2011.

Tidligere Manchester United-profil Owen Hargreaves sammenligner Solskjærs United-lag med managerlegendenes.

– Det er tilbake til røttene til det Sir Alex bygget. Ole Gunnar har den offensive filosofien i ryggmargen etter elleve år her, sier Owen Hargreaves i TV 2s Premier League-sending.

– Alle har sugd det til seg

Mot Bournemouth herjet de røde djevlene – igjen. Målene kom som et resultat av lekkert angrepsspill.

Anført av Paul Pogba lekte stjernespillerne seg med et rystet Bournemouth-forsvar.

– Det føles som de har identiteten tilbake. Den var helt borte i noen år, mener Hargreaves.

– Tidligere har de spilt langt under det nivået de har vært på tidligere. Men det er en skam at de er så langt unna tittelkampen. Topp fire er også antageligvis usannsynlig, men det er fint å se at de er tilbake på sporet, fortsetter den tidligere midtbanespilleren.

I pausen av kampen analyserte han hvordan flere spillere deltar i de røde djevlenes angrepsspill. Ikke bare spissene, men også forsvarsspillerne, som José Mourinho offentlig kritiserte for ikke å være gode nok i den fasen av spillet.

– Alle har sugd det til seg. Backene er lengre fremme i banen og midtstopperne prøver å spille. Til og med keeperen er med og starter angrep. Det er dette United er vant til og fansen vil se, slår han fast.

– Ingenting å tape

Også Trevor Morley er full av lovord om måten Solskjær har sluppet løs angrepsstjernene på.

– Det er enestående. Han lever drømmen. De tar sjanser, men på den måten han gikk inn i jobben på, kan de ta sjanser, sier Morley i TV 2 Premier League-studio.

TV 2s fotballekspert argumenterer med at United slet voldsomt før Solskjær tok over, og at han i tillegg bare er der på midlertidig basis.

– Han har ingenting å tape. Folk ler om en sier at et smil får United til å score tolv mål. Men han har kommet inn med en filosofi om at han bare skal la de spille. De slipper inn mål, og det kommer de sannsynligvis til å fortsette med. Men de kommer definitivt til å score mål slik de spiller, mener Morley.

– Med den farten de har, de spurtene de tar fremover i banen og viljen ... ja, topp fire, spør han retorisk.

Chelsea er etter den 20. serierunden åtte poeng foran Solskjærs mannskap. Skal de henge med i kampen, bør det bli seier borte over Newcastle onsdag 2. januar. Kampen ser du på TV 2 Sport Premium eller Sumo klokken 21.00.