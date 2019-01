Solskjær-effekten: – Det har vært en dramatisk endring

Manchester United står med tre strake seirer under Ole Gunnar Solskjær, senest med 4-1 over Bournemouth søndag kveld.

– Det føles som om den gode stemningen er tilbake. Alle smiler og alle ser frem til å komme til Old Trafford for å se fotball, sier tidligere Bayern München- og Manchester United-spiller Owen Hargreaves til TV 2.

Se sammendrag i videovinduet øverst!

Hargreaves mener det en helt annen atmosfære i Manchester United nå enn da José Mourinho ledet storklubben.

– Det har vært en dramatisk endring. Jeg merket det bare da jeg kom inn på parkeringsplassen, der jeg snakket med en dame jeg har kjent i mange år. Alle smiler, også de på parkeringsplassen. Det føles som om de gode tidene er tilbake når det gjelder atmosfæren, sier han.

– En ting er det som skjer på banen – og det er også bedre – men smil på alle andre hjelper også, fortsetter Owen Hargreaves.

– Han støtter spillerne

Den pensjonerte midtbanespilleren, som avsluttet karrieren i Manchester City etter 2011/12-sesongen, sier han ikke er overrasket over Solskjær-effekten.

– Først og fremst fordi de har en talentfull spillergruppe som underprestert. Fansen og spillerne så misfornøyde ute. Det måtte snus og noe måtte skje. De gjorde det rette. Ole Gunnar kjenner klubber ut og inn. Han er en legende og fansen elsker ham. Det gjør det lettere, men spillerne må prestere, sier han.

​– Hvorfor passer Solskjær inn i Manchester United?

– Han forstår filosofien og står for en mer offensiv og attraktiv fotball, og han bruker flere yngre spillere. Han har en bedre relasjon med spillerne. Hvordan Pogba kunne bli plassert på benken er utrolig. Ole Gunnar skjønner det. Det er ingen overraskelse at spillene er på sitt beste, for han støtter dem. Alle elsker Ole Gunnar. Det passer perfekt nå, sier nå 37 år gamle Hargreaves.

Bournemouth-spiss Joshua King merket også forskjell på United-laget.

– Det ser ut som guttene har det gøy utpå der. Det er positivt for United-fansen, men dårlig nytt for oss, sa nordmannen til TV 2 etter å ha tapt 1-4 på Old Trafford søndag.

Eventyret Solskjær

Hargreaves mener United skal vinne mot motstanderne de har møtt under Solskjærs ledelse så langt, Cardiff, Huddersfield og Bournemouth.

– Det er et eventyr at en spiller som spilte i klubben i elleve år og scoret så mange viktige mål, og som fansen elsker, kan komme tilbake som manager i klubben han elsker. Det føles som et eventyr, sier Hagreaves.