Se sprinten i Val Müstair på TV 2 1. januar fra kl. 09.00

Jessica Diggins (27) har startet Tour de Ski på strålende vis. Amerikaneren ligger på 2. plass sammenlagt, bare 23 sekunder bak russiske Natalja Neprjajeva.

Minnesota-jenten har fått smilet tilbake etter en sesongstart under pari.

Det takker hun kjæresten Wade Poplawski for.

– Jeg prøver bare å ha det gøy igjen. Første del av sesongen var veldig vanskelig for meg. Plutselig var det mange andre folk som lå press på meg. De spurte hva som var galt med meg og hvorfor jeg ikke hadde vært på pallen. Jeg trenger å ha det gøy når jeg går skirenn. Jeg hadde en veldig fin juleferie sammen med kjæresten min. Jeg gikk på ski, det var sol og jeg var lykkelig. Jeg ble glad igjen. Derfor tror jeg at jeg gjør det bedre nå. Jeg er mer avslappet og nyter det, forteller hun.

Diggins er svært ivrig på sosiale medier, og det er ikke få kjærestebilder hun legger ut i løpet av en måned.

27-åringen legger ikke skjul på at hun for tiden svever på en sky.

– Wade spilte hockey, så han forstår livsstilen min med renn og trening. Han legger aldri press på meg. Han elsker meg for den jeg er, ikke skiløperen Jessica. Jeg tror det er veldig viktig å ha balanse i livet. Man må skjønne at man er mer enn et resultat, sier hun. ​

Med fem etapper igjen ligger Diggins godt an til en topplassering i Tour de Ski. Første sjanse til å nærme seg Neprjajeva kommer i den TV 2-sendte sprinten i Val Müstair 1. januar.

Diggins hadde den 4. beste klatretiden i monsterbakken i forrige sesong, så hun har alle forutsetninger for å gå helt til topps i konkurransen. Selv vil ikke Diggins tenke så langt.

– Man vet aldri. Touren er lang og tøff, men det er supergøy. Jeg tar en etappe av gangen, sier hun.